Assassin’s Creed Mirage en détail, on l’a déjà vu et on vous dit tout ce qu’on sait

Assassin’s Creed Mirage a été officiellement révélé lors d’Ubisoft Forward. Le jeu reviendra aux origines de la saga, abandonnant le genre RPG en monde ouvert qui a caractérisé les trois derniers opus (Origins, Odyssey et Valhalla). Selon Ubisoft, ce titre repose principalement sur trois piliers jouables classiques : le parkour, la furtivité et les assassinats. Vous pouvez voir la bande-annonce cinématique dans cette même news :

Développé par Ubisoft Bordeaux, le jeu mettra l’accent sur l’action narrative et linéaire dans une seule ville, Bagdad. Malgré le retour à la mécanique traditionnelle, le développeur a précisé que les systèmes ont été modernisés. Le retour au Moyen-Orient servira également d’hommage à l’original Assassin’s Creed, maintenant qu’il célèbre son 15e anniversaire. La structure narrative ressemblera à celle des premiers, bien qu’il y aura des moments où l’ordre des missions pourra être choisi en fonction du joueur. En revanche, il n’y aura pas de décisions dans les dialogues.

Un autre des lieux que nous visiterons à des moments clés sera Alamut, le site où les Invisibles ont érigé leur forteresse, encore en construction. C’est la première fois que ce lieu mythique apparaît dans un titre de la saga.

L’âge d’or de Bagdad et les débuts de Basim dans la Confrérie

« Basim Ibn Ishaq, êtes-vous prêt à laisser derrière vous ce que vous pensiez être ? » dit la voix de Roshan au début de la bande-annonce. « Je le suis », répond-il. Bagdad se reflète dans ses jours de gloire, comme un lieu dynamique plein de gens. Elle est cosmopolite et multiculturelle, la vie s’épanouit et l’art et la science s’épanouissent. Ce Bagdad a été complètement détruit cinq siècles plus tard, sa reconstruction dans le jeu vidéo a donc été tout un défi.

Deux décennies avant l’histoire d’Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla, au 9ème siècle après JC, les joueurs pourront incarner Basim depuis son intronisation dans l’Ordre du Caché jusqu’à ce qu’il devienne Maître. Avant de rejoindre la confrérie, vers l’an 861, il était un simple voleur de rue… avec des visions étranges et un passé tragique derrière lui. Il utilise son puissant pouvoir pour marquer plusieurs cibles à la fois, il semble donc qu’il ait la capacité de ralentir le temps – c’est un nouveau mécanisme qui a été implémenté dans le jeu.

Enkidu est le nom de son aigle, qui survole la scène pour marquer ses cibles et repérer les ressources utiles. Vous devrez être prudent avec les archers, qui essaieront d’abattre l’oiseau de proie, il peut donc être judicieux de les achever en premier. La conception de tous les niveaux a été subordonnée à l’accent mis sur la furtivité. Ce que nous ne verrons pas, c’est une histoire au présent, puisque toute l’histoire se concentrera sur les événements du passé.

Qui est le mentor de Basim ?

Roshan, son mentor, jouera un rôle important dans l’aventure. C’est une assassine vétéran de 50 ans qui sera interprétée par Shohreh Aghdashloo (The Expanse, Arcane). L’actrice derrière le personnage a souligné dans un message aux fans que Roshan est loyale et honnête, une enseignante qui fera tout son possible pour protéger l’Ordre de tout danger. « Cache son ancien moi sous un voile de mystère. » Ubisoft a également promis la présence d’un bon nombre de véritables personnages historiques -y compris des dirigeants politiques et des artistes-, ce qui a toujours été une caractéristique palpable de la saga.

A la fin de la vidéo, Basim interagit avec une étrange créature. S’adressant à Netcost, la directrice narrative du titre, Sarah Beaulieu, a confirmé que ce sera le seul élément mythologique de cet épisode.

Assassin’s Creed Mirage sera mis en vente en 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Amazon Luna en trois éditions différentes : la standard, la deluxe (elle est livrée avec du contenu supplémentaire) et la collector, qui comprend une figurine Basim, un livre de vol, une carte de Bagdad et plus encore.