Disney’s Live Action appuie sur l’accélérateur : nouvelles de La Petite Sirène, Blanche-Neige et plus

L’exposition D23 de Disney continue de fournir des nouvelles. Nous en recueillons ici quelques-uns qui ont quelque chose en commun : ils nous parlent des films Live Action basés sur les classiques animés de la société qui sont encore à venir.

Disney a subi un lent déclin pendant des décennies qui a commencé à disparaître avec l’énorme succès de La Petite Sirène en 1989. Ce qui a suivi a été une ascension vertigineuse alimentée par des réinventions et des additifs continus. Les acquisitions de Pixar (dont la collaboration au cours des années 90 a clairement fait comprendre qu’ils ne pouvaient pas les laisser s’échapper), Marvel et Star Wars feraient pleurer d’émotion le fondateur du nom emblématique.

Revitaliser les classiques modernes et certains plus anciens

Les films qui ont suivi La Petite Sirène en disent long : La Belle et la Bête en 1991, Aladdin en 1992 et Le Roi Lion en 1994. En 1995, Toy Story est arrivé pour tout changer, non seulement dans la maison de la souris, mais dans le cinéma en général. . Il vaut la peine d’étudier ce que Disney a réalisé au cours de ces années après un pèlerinage sans fin à travers le désert.

Dans une tentative de ramener ces classiques, Disney s’est engagé à quelque chose que tout le monde ne considère pas comme nécessaire : transformer ces classiques de dessins animés en films d’action en direct (bien que, eh bien, CGI si nous parlons du Roi Lion, par exemple). Et c’est discutable car les films originaux sont éternels, le temps ne passe pas pour eux et ils éblouissent petits et grands alors même que les années passent. Il semble donc que cette dernière manœuvre ne réponde pas à un besoin du public et oui des entreprises.

Le résultat pour l’instant, on le sait, est inégal. Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard sont déjà arrivés, avec des réinventions des 101 Dalmatiens et un Pinocchio qui vient d’atterrir. Mais qu’en est-il de ce qui est à venir ?

Lors de la D23 Expo, nous avons appris que Blanche-Neige arrivera en 2024. Rachel Zegler, la protagoniste de West Side Story de Spielberg, jouera la fille innocente tandis que Gal Gadot mettra de côté son visage de super-héros dans Wonder Woman pour jouer la méchante sorcière. Jusqu’en 2024 va également la suite du Roi Lion : Mufasa ; et Peter Pan, qui arrivera l’année prochaine, a été vu dans une jolie affiche.

Enfin, plus célèbre pour avoir une date fixe et pour une série de raisons qui rendent les habitués nerveux, nous avons une bande-annonce pour La Petite Sirène, avec Halle Bailey. Il sortira le 26 mai 2023. Compte tenu de ce que Disney doit au film original, nous sommes sûrs qu’ils essaieront de faire de leur mieux.

