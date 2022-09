Marvel’s Midnight Suns révèle la date de sortie finale à Disney & Marvel Games Showcase

La conférence des jeux Disney & Marvel a montré que chez Disney, les jeux vidéo se déplaçaient plusieurs échelons en dessous de leur production télévisuelle et cinématographique. Avec des budgets et des prétentions beaucoup plus serrés, les jeux présentés exploitaient, oui, le large éventail de licences qu’il rassemble sous son manteau.

Marvel’s Midnight Suns et sa valeur sûre avec Firaxis

L’une des surprises est venue de la main de Marvel’s Midnight Suns. Après quelques retards qui nous ont fait réfléchir à d’éventuels problèmes de développement interne, une date définitive a finalement été révélée hier soir. Ce sera le 2 décembre, et attention, avec une sortie prévue sur PC, Xbox Series X/S et PS5. En effet, il semble qu’ils aient décidé de libérer du lest pour la première et d’optimiser les ressources. Pour l’instant, les versions pour la dernière génération, ainsi que pour Switch, restent dans les limbes. S’il est finalement repoussé à supprimer l’un d’entre eux, on doute que ce soit celui de la console à succès de Nintendo.

En termes de gameplay, vous savez, de tours et de combinaisons de cartes avec des personnages du réseau Marvel, il ne devrait y avoir aucun doute sur sa solvabilité. Firaxis, les responsables du projet, évoluent en terrain sûr et plus que connu (ils sont responsables de classiques passés et présents tels que Civilization et XCOM).

Le jeu, basé sur la bande dessinée Midnight Sons publiée par Marvel au début des années 90 du siècle dernier, mettra à votre disposition des personnages emblématiques tels que Spider-Man, Scarlet Witch, Captain America, Captain Marvel, Iron Man ou Dr. Strange. Avoir également Ghost Rider, Wolverine et Blade sur la liste d’échauffement, nous fait rêver de futurs projets de films et de télévision qui sont encore à venir.

Source I eurogamer.net