Fortnite Saison 4 : Paradise – Premiers détails et fuites

Attendez, car les courbes arrivent. Une semaine seulement après le début officiel de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite, nous avons déjà les premières fuites. Juste ci-dessous nous vous donnons tous les détails sur cette première information officielle concernant la saison 4 de Fortnite :

Fortnite Saison 4 : voici votre premier teaser

Vers 23h40 CEST le vendredi 9 septembre 2022, la chaîne d’actualités et de fuites de FortniteNews sur Telegram a publié la vidéo suivante. Voici le premier teaser de la saison 4 de Fortnite :

Il s’agit d’une sorte de publicité télévisée dans laquelle la présentatrice applique un produit cosmétique qui consiste en une drop de couleur violette qui finit par lui consumer les bras pour faire place au logo : Paradise/Paraíso.

Fortnite Saison 4 : Paradis – Logo qui fuit

Quelques minutes après cette fuite, encore une fois, du contenu sur la saison 4 de Fortnite a de nouveau été publié sur la chaîne FortniteNews Telegram. En l’occurrence, le logo officiel en anglais pour cette nouvelle saison :

Ce logo et ce teaser suivent le même thème que l’image divulguée sur le Nintendo eShop il y a quelques jours, dans laquelle The Paradigm est vu en train d’être consommé par une masse aqueuse violette. On vous rappelle que dans la partie 9 des Missions Buena Onda, leakée avec l’arrivée du patch Fortnite 21.50, la disparition de tous les membres de The Seven est confirmée en raison d' »une masse violette ».

Cela ne s’arrête pas là. Une fois de plus, la chaîne FortniteNews sur Telegram a capté un tweet programmé mais non publié sur le compte Twitter officiel de Fortnite (@FortniteGame) au moment où nous écrivions cette nouvelle :

« Chrome consommera tout. Chrome sera tout. » Il ne semble pas exagéré de supposer que « Chrome » est le méchant ressemblant à un axolotl qui a aperçu les héros dans la bande-annonce de la saison 3 de Fortnite.

Alors, en attendant que cette information soit confirmée par Epic Games lui-même, il semblerait que dans la saison 4 de Fortnite les héros affronteront – ou du moins rencontreront – Chrome, le nouveau méchant du jeu.

Sur le site d’Epic Games, une section a été activée comme teaser de la nouvelle saison 4 de Fortnite, avec un son ambiant très sombre.

Sur le web, on peut également voir le logo officiel de Fortnite Season 4 : Paradise.

La saison 4 du chapitre 3 de Fortnite débutera le dimanche 18 septembre 2022. Il n’y aura pas d’événement final de la saison 3 de Fortnite. En attendant, consultez notre guide Fortnite pour monter de niveau rapidement et terminer le Battle Pass.

Source : Télégramme/FortniteNews, Epic Games