GTA Online : des supers avantages en discothèques et toute l’actualité du 9 au 15 septembre

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois avec de grands avantages dans les boîtes de nuit et des activités dans le monde de la nuit. Les revenus quotidiens du club doublent cette semaine, alors gardez un œil sur votre coffre-fort avant qu’il ne soit plein. Terminer une mission de vente d’entrepôt de boîte de nuit rapporte aux propriétaires un bonus de 250 000 $ GTA, et 250 000 $ GTA supplémentaires s’ils en terminent trois au total. De plus, les services associés aux boîtes de nuit sont gratuits jusqu’au 14 septembre.

Nouvelles missions et bonus dans GTA Online

Le contenu exclusif des joueurs GTA Online PS5 et Xbox Series X|S de cette semaine est le véhicule d’essai premium Imponte Arbiter GT et le contre-la-montre et les bonus HSW. N’oubliez pas que c’est la dernière semaine du challenge Sprunk ou eCola pour gagner une paire de lunettes rougeoyantes ! D’autre part, le concessionnaire Premium Luxury Car de Simeon propose les véhicules suivants : Gallivanter Baller, Canis Seminole Frontier, Dinka Sugoi, Dinka Blista Kanjo et Declasse Tulip.

Vous pouvez également passer par la concession Luxury Autos pour découvrir de plus près les nouvelles versions de la Benefactor BR8 et de la Truffade Nero. D’autre part, vous pouvez gagner des GTA$ et RP doublés en Business Battles et en Sumo, ainsi que des triples récompenses en la série San Andreas Super Sport. Le podium du casino présente un brillant Obey 8F Drafter, tandis que le véhicule du prix CMLS est un puissant Pegassi Osiris. Et si vous voulez essayer de vraies voitures de course, arrêtez-vous sur la piste d’essai pour piloter les Vulcar Warrener HKR, Progen GP1 et Declasse Drift Tampa.

Les réductions de cette semaine incluent 40 % de réduction sur les boîtes de nuit, tandis que les mises à niveau d’équipement de boîte de nuit coûtent 60 % de moins. De plus, les mises à niveau de la sécurité et du personnel sont à moitié prix et il y a du champagne gratuit dans toutes les discothèques et The Music Locker. La mise à niveau d’une sélection de véhicules chez Benny’s Original Motor Works au centre-ville de Strawberry coûte 50% de moins que d’habitude cette semaine. Ci-dessous, nous détaillons le reste des réductions:

Impose Arbiter GT – 40 % de réduction

Dirigeable atomique – 40 % de réduction

Ocelot Swinger – 40% de réduction

Declasse Tulipe : 40% de réduction

Coil Brawler – 40% de réduction

Vulcar Warrener HKR – 40 % de réduction

Buckingham Alpha-Z1 – 40 % de réduction

Nagasaki Havok : 30 % de réduction

Progen GP1 : 30 % de réduction

B-11 Strikeforce – 30 % de réduction

Les avantages pour les membres GTA+ de ce mois-ci incluent :

Déclasse Vigero ZX avec une mise à niveau des performances de Hao’s Special Works.

Deux skins pour la Declasse Vigero ZX pour les membres GTA+ uniquement.

Siège du club de motards Vespucci Beach.

50 % de GTA$ et de RP supplémentaires sur les missions de vente de motards, les contrats de lieu et les emplois pour gagner plus d’argent.

Vêtements et accessoires gratuits, entre autres.

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

