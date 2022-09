Les grands et sombres petits cauchemars se dirigent vers les mobiles iOS et Android en 2022

Little Nightmares, la célèbre et sombre aventure mettant en vedette les jeunes Six qui est arrivée sur PC et consoles il y a cinq ans, arrivera bientôt sur les mobiles iOS et Android. Cela a été annoncé par Playdigious, responsable d’autres ports vers des smartphones et des tablettes tels que Streets of Rage 4 ou Dead Cells, entre autres, confirmant que le titre de Tarsier Studios et Bandai Namco Entertainment sera disponible sur l’App Store et Google Play avant le fin de cette année 2022.

Cauchemars très tactiles

Little Nightmares éclatait avec une grande anticipation à la mi-2017 sur les consoles PC, PlayStation et Xbox, engendrant une remarquable aventure de puzzle-plateforme qui s’est en fait avérée assez troublante et dérangeante. Ce n’est qu’un an plus tard que sa version complète pour Nintendo Switch arrivera avec le reste des plates-formes, y compris son DLC; en 2020, il est devenu une partie de Stadia.

Maintenant, les utilisateurs mobiles iOS et Android auront l’opportunité de profiter d’un grand jeu dans lequel Six, notre petit protagoniste effrayant (bien qu’en même temps courageux) devra éviter les menaces de The Maw, un mystérieux vaisseau plein d’êtres corrompus qui veulent seulement satisfaire leur cupidité avec quoi que ce soit, y compris Six.

Et malgré le fait que cette première bande-annonce propose des images de la version PC, les responsables assurent qu’elle conservera les mêmes caractéristiques visuelles sur les téléphones portables et les tablettes. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie précise, bien qu’ils assurent qu’il arrivera avant la fin de cette année 2022.

La franchise Little Nightmares n’est pas étrangère à iOS et Android, puisqu’en 2019 a été lancée Very Little Nightmares, une version plus minimaliste, avec un style visuel plus artisanal et au format vertical comme une préquelle aux aventures de Six qui se sont avérées être un sacré succès .

