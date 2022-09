Call of Duty Warzone Mobile est désormais officiel, le battle royale annonce son saut vers les mobiles Android et iOS

Très bientôt, nous pourrons profiter de la magie de Call of Duty : Warzone (et de ses chamailleries, discussions et vices) n’importe où. Activision a confirmé travailler sur une version du jeu pour notre poche, Call of Duty : Warzone Mobile, dont nous connaîtrons bientôt plus de détails. Il sera disponible pour iOS et Android, il sera évidemment free to play (gratuit) et le premier teaser nous montre l’avion classique à partir duquel les soldats sont déployés dans le battle royale. En fait, l’apparence dudit avion nous rappelle les origines de Warzone. La carte de Verdansk sera-t-elle de retour ?

Quand sort Call of Duty : Warzone Mobile ?

Call of Duty : Warzone Mobile sera présenté en société jeudi prochain, le 15 septembre, date à laquelle aura lieu Call of Duty NEXT, un streaming dans lequel Activision mettra toute la viande sur le gril et a promis le contenu suivant :

Plus de détails sur Modern Warfare 2 et un premier aperçu du multijoueur.

Tout sur Call of Duty : Warzone 2, le futur de Warzone.

Annonce de Call of Duty: Warzone Mobile, jusqu’à présent connu sous le nom de Project Aurora.

De nombreux streamers préférés de la communauté jouent tous les nouveaux titres en temps réel.

Plus de surprises et d’informations secrètes.

Quand est-il, à quelle heure et comment regarder Call of Duty Next ?

Le streaming de Call of Duty Next aura lieu à 18h30 le 15 septembre (heure locale française) et pourra être suivi par les moyens habituels de la saga (chaîne Youtube Call of Duty ou chaîne Twitch de la franchise). Dans le reste du monde, son calendrier sera le suivant :