Stock PS5: Dispo, restock et drops en France de la console Sony

Bien que la semaine ait été calme pour le réapprovisionnement de la PS5, les rumeurs indiquent que de nouveaux réapprovisionnements de Playstation 5 pourraient arriver la semaine prochaine. En particulier, chez des revendeurs comme Cdiscount et Auchan qui devraient avoir de nouveaux stocks de consoles PS5.

Nous sommes ici pour vous aider à sécuriser votre achat de PS5 lorsque le restock de PS5 revient chez les diférents marchands. Nous suivons les rumeurs de remise en stock de la PS5 sur les réseaux sociaux comme Twitter et gardons l’œil ouvert sur les livraisons surprises de PS5 par des dizaines de commerçant. Nous avons également établi une liste des principaux vendeurs français vendant la PS5 Standard Edition et la PS5 Digital Edition. N’oubliez pas d’ajouter cette page à vos favoris et de la consulter régulièrement pour obtenir les dernières informations sur le stock PS5, nous suivons les réapprovisionnements en temps réel.

Où acheter la PS5 : Vérifiez le réapprovisionnement de la PS5 maintenant

En date du 25 avril à 18h20, il n’y a pas eu de réapprovisionnement de la PS5 disponible. Amazon a procédé à un restock surprise hier de la PS5 (Digital uniquement) au milieu de la nuit (juste avant 4 heures du matin), mais les stocks ont été écoulés rapidement. Pour vous aider dans votre recherche de la PS5, vous trouverez ci-dessous les liens direct vers les fiches produits des deux versions de la console, ainsi que notre suivi des réapprovisionnements de la PS5.

Stock PS5 : Les liens des marchands

Amazon (FR) : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Amazon (DE) : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Amazon (ES) : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition



Fnac : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Cdiscount : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Darty : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Boulanger : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Rueducommerce : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Leclerc : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

LDLC : PS5 Digital Edition / PS5 Standard Edition

Stock PS5 en direct

La page étant en cache, faites Ctrl + F5 et cliquez sur les images pour accéder aux nouvelles offres.

[MAJ] Des consoles PS5 Edition Standard disponibles mais d’occasion sur Cdiscount

[MAJ] Des consoles PS5 Edition Standard Ratchet&Clank disponibles en stock chez Cdiscount

[MAJ] Des PS5 Digital Edition disponibles en stock chez micromania

[MAJ] Des PS5 Standard Edition disponibles en stock chez micromania

[MAJ] Des PS5 Standard Edition disponibles en pack en stock

[MAJ] Consoles PS5 Edition Digital et Standard sont disponibles en stock en pack à partir de 529€

Réapprovisionnement de la PS5 – dernières nouvelles et rumeurs

Les réapprovisionnements de PS5 semblent être de moins en moins fréquents ces dernières semaines. Après un mois de mars plein de stocks, le mois d’avril a été plus calme, à la grande frustration des milliers de joueurs qui attendent toujours désespérément la console next-gen de Sony.

Alors que plus tôt dans la semaine, nous espérions que Carrefour pourrait avoir un réapprovisionnement de la console cette semaine, cela s’est finalement avéré être une fausse information puisque le détaillant n’a pas ouvert les commandes hier. Le YouTubeur STARSHIP JVTEK, qui suit les stocks de PS5, a reçu des informations qui suggèrent que Amazon pourrait finalement réapprovisionner la console la semaine prochaine, mais c’est loin d’être confirmé.

Il semble probable que ce sera une autre semaine avec très peu de réapprovisionnements de PS5, étant les seuls détaillants à offrir une baisse plus tôt dans la semaine.

Date de réapprovisionnement de la PS5 par Amazon

Personne ne sait quand Amazon remettra en vente ses consoles PS5 – ou même s’ils en possèdent. Cependant, le dernier réapprovisionnement de la PS5 remonte à un certain temps. Une chose à garder à l’esprit : les stocks Amazon ont tendance à s’écouler en quelques secondes. Vous pouvez donc essayer cette astuce Amazon pour augmenter vos chances d’obtenir une console ci-dessous mais attention aux prix gonflés :

Stock PS5 – Quels comptes suivre sur Twitter ?

L’un des meilleurs moyens de savoir quand le nouveau stock de PS5 sera disponible chez les détaillants en ligne est de suivre le compte Twitter de Sony. Nous vous recommandons également de suivre les comptes Twitter tels que @StationOfPlay, et @ConsoleFun, qui sont souvent les premiers à avoir les dernières mises à jour sur la disponibilité réel.

N’oubliez pas que la disponibilité des réapprovisionnements en PS5 peut également être régionale et limitée à certains magasins. Dans tous les cas, assurez-vous de garder cette page en favori et de consulter régulièrement la listes des différents détaillants susceptible d’avoir des consoles en stock.

Comment acheter une PS5 : conseils et astuces

Plusieurs sources ont fait état d’une astuce Amazon qui augmente vos chances d’obtenir une PS5. Nous avons testé cette astuce quatre fois et, à chaque fois, nous avons réussi à mettre une console next-gen dans notre panier. (Nous l’avons testé avec une Xbox Series X, mais il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas avec une PS5). Voici d’autres conseils à suivre pour les détaillants de PS5 :

Soyez prêt : Assurez-vous d’avoir tous les détails de la carte de paiement et l’authentification à deux facteurs disponibles et à portée de main lorsque vous trouvez une PS5 prête à être achetée. Les unités peuvent partir si vite que si vous êtes en train de chercher votre carte de crédit, vous risquez de rater votre chance de commander une PS5.

Choisissez un vendeur: Comme vous pouvez le constater dans notre liste ci-dessus, il existe un grand nombre de détaillants parmi lesquels choisir, ce qui peut rendre le processus d’achat d’une PS5 un peu compliqué. Nous vous suggérons de sélectionner quelques grands détaillants comme Amazon et Cdiscount et de garder un œil sur leurs pages d’accueil PS5.

Inscrivez-vous aux alertes de stock : De nombreux détaillants proposent de vous alerter lorsqu’ils ont des réapprovisionnements de PS5. Nous vous suggérons de vous inscrire à ces services pour les détaillants qui les proposent.

Trouvez la bonne page produit : Cela peut sembler évident, mais assurez-vous d’être sur la page d’achat réelle de la PS5 Standard ou de la PS5 Digital Edition. Si vous êtes sur une page d’accueil, vous risquez de manquer le moment où le nouveau stock arrive.

Connectez-vous à votre compte client: Veillez à vous connecter à tous les détaillants chez lesquels vous avez déjà un compte. Cela accélérera grandement l’achat d’une PS5 si vous en trouvez une en stock. La rapidité est essentielle aujourd’hui.

Continuez à rafraîchir la page et n’abandonnez pas : Il peut être un peu démoralisant d’essayer de trouver un réassort de PS5 quand tout semble épuisé. Mais rafraîchissez régulièrement les pages produits pour accéder aux nouvelles informations ; vous aurez peut-être de la chance. Et continuez également à consulter cette page pour toute mise à jour du stock de PS5.

Vous pouvez également prendre l’habitude de consulter DealFun, des bons plans en ligne d’offres allant de jouets aux consoles de jeux comme la PS5. Le site Web dispose de quelques fils de discussion spécifiques, régulièrement mis à jour par les membres pour tout ce qui concerne la précieuse console. Si vous suivez le fil de discussion, allez à la dernière page et continuez à rafraîchir le topic pour être au courant des derniers messages postés.

Nous vous conseillons également de consulter les sites des grossistes par abonnement, tels que Sam’s Club et Costco. Vous devez payer un abonnement pour faire des achats chez ces détaillants, mais cela signifie que la concurrence est réduite pour y trouver un exemplaire. Vous devrez peut-être payer un supplément pour un lot, mais cela vaut la peine de vérifier ces sites vu le peu de stock disponible sur le marché. Actuellement, il n’y a pas de liste en ligne pour ces détaillants à vérifier, mais il peut être utile de se rendre dans chaque magasin pour tenter sa chance à ce stade.

Il a été assez difficile, au cours de cette nouvelle génération de consoles, d’effectuer un quelconque achat. Mais à l’approche des vacances, il est fort probable que d’autres PS5 soient disponibles à l’achat à un moment donné, Sony rattrapant le retard pris lors de leur production.

PS5 restockée – prix et remises

La PS5 Standard avec SSD coûte 499 €, tandis que la PS5 Digital Edition coûte 399 €. Malheureusement, il faudra attendre longtemps avant de voir des réductions sur les consoles. Cependant, nous avons noté quelques ventes sur les accessoires PS5. Assurez-vous de suivre notre couverture des offres PS5 pour des offres sur tout ce qui concerne la PS5.

Où acheter la PS5 : évitez les scalpers de PS5

Malheureusement, l’une des principales raisons de la pénurie de consoles PS5 est due aux scalpers PS5. Ces personnes opportunistes utilisent des robots (bots) pour rechercher les stocks de PS5 chez les revendeurs, et, lorsqu’ils sont disponibles, achètent autant de consoles que possible en une seule fois.

Une fois qu’ils ont la console hautement désirable, ils la revendent à des prix exorbitants, souvent pour des milliers d’euros. Business Insider rapporte qu’un revendeur a réussi à mettre la main sur 200 consoles PS5 et à les vendre pour plus de 40 000 dollars.

Bien que cela ne soit pas illégal, ce n’est pas exactement la chose la plus morale à faire. Mais au moins, ce n’est pas aussi mauvais que certaines personnes qui ont prétendu vendre des consoles PS5 sur eBay en postant simplement des photos de la console et en escroquant les gens pour qu’ils enchérissent alors qu’il n’y avait pas de PS5 en vente.

Il peut sembler absurde d’acheter une PS5 à plus de 1 000 dollars, d’autant que sa gamme de jeux de lancement n’est pas particulièrement riche. Mais avec la pandémie de coronavirus qui fait que de plus en plus de personnes restent à la maison, certains fans de PlayStation sont manifestement désespérés de mettre la main sur une nouvelle console pour se divertir.

Nous vous conseillons d’éviter d’acheter auprès de tels revendeurs, qu’ils soient faux ou non. À 499 $, la PS5 reste une console assez chère et elle ne dispose pas actuellement d’une énorme bibliothèque de jeux. Si vous pouvez attendre la fin de l’année, vous aurez probablement beaucoup plus de jeux PS5 à choisir et Sony devrait avoir plus de consoles disponibles.

PlayStation 5: Pourquoi il y a une pénurie de puces qui affecte toute la planète ?

Une pénurie de puces qui a commencé lorsque les consommateurs ont fait des réserves d’ordinateurs personnels et d’autres appareils électroniques pendant la pandémie de Covid-19 menace maintenant de bloquer la production automobile dans le monde entier.

Mardi, GM a annoncé qu’il allait prolonger les réductions de production aux États-Unis, au Canada et au Mexique jusqu’à la mi-mars. Ils rejoignent ainsi une longue liste de grands constructeurs automobiles, dont Ford, Honda et Fiat Chrysler, qui ont mis en garde les investisseurs ou ralenti la production de véhicules en raison de la pénurie de puces.

Mais l’industrie automobile n’est pas la seule à se battre pour obtenir suffisamment de semi-conducteurs pour fabriquer ses produits. AMD et Qualcomm, qui vendent des puces à la plupart des grandes sociétés d’électronique, ont constaté cette pénurie ces dernières semaines. Sony a expliqué par la pénurie de puces pourquoi il est si difficile de se procurer une console de jeu PlayStation 5.

Les puces risquent de rester en pénurie dans les mois à venir, car la demande reste plus élevée que jamais. La Semiconductor Industry Association a déclaré en décembre que les ventes mondiales de puces augmenteraient de 8,4 % en 2021 par rapport au total de 433 milliards de dollars de 2020′. C’est une augmentation par rapport à la croissance de 5,1 % entre 2019 et 2020 — un saut notable, étant donné l’importance des chiffres absolus.

Les semi-conducteurs sont en pénurie en raison de la forte demande d’électronique, de l’évolution des modèles commerciaux dans le monde des semi-conducteurs qui a créé un goulot d’étranglement parmi les usines de puces externalisées, et des effets de la guerre commerciale des États-Unis avec la Chine qui a commencé sous l’ancien président Trump.

Un énorme boom dans les ventes d’électronique

La pandémie de Covid-19 a stimulé la demande d’électronique grand public.

Dans un premier temps, les gens ont acheté des PC, des écrans et d’autres appareils pour travailler ou étudier à distance. Puis, à l’automne dernier, les gadgets de divertissement domestique tels que les consoles de jeu, les téléviseurs, les smartphones et les tablettes ont commencé à s’envoler des étagères.

Les ventes de PC ont augmenté de 4,8 % en 2020 pour atteindre 275 millions d’unités, avec une croissance de plus de 10 % pendant la période des fêtes, selon les données de Gartner. Cela a inversé un déclin de plusieurs années, et c’est la plus forte croissance annuelle du marché des PC depuis 2010.

D’autres gadgets se sont également bien vendus. La Consumer Tech Association, un groupe commercial américain, a déclaré que 2020 était l’année la plus importante jamais enregistrée, avec près de 442 milliards de dollars de recettes de ventes au détail, et prévoit une forte demande pour les consoles de jeux, les casques et les produits pour la maison intelligente en 2021.

Tous ces appareils comprennent une tonne de puces – pas seulement le processeur central qui peut coûter des dizaines ou des centaines de dollars, mais aussi des petites puces moins coûteuses pour contrôler l’affichage, ou gérer l’alimentation, ou faire fonctionner un modem 5G.

« La pénurie actuelle de puces a pour origine la demande sans précédent d’ordinateurs personnels et de périphériques, alors que le monde entier travaillait et suivait des cours à domicile », a déclaré Patrick Moorhead, fondateur de Moor Insights, une société qui étudie l’industrie des semi-conducteurs.

Les géants de l’industrie électronique qui ont annoncé des ventes record affirment qu’elles auraient pu être encore meilleures si l’offre avait été suffisante. Apple, qui a récemment annoncé un trimestre record de 111 milliards de dollars, a déclaré aux analystes que l’offre de ses nouveaux iPhones était insuffisante pour répondre à la demande. Le PDG Tim Cook a déclaré à Reuters que « les semi-conducteurs sont très serrés ».

Lisa Su, PDG d’AMD, qui fabrique le processeur au cœur des nouvelles consoles de Sony et de Microsoft, a déclaré le mois dernier qu’elle s’attendait à des pénuries pendant le premier semestre de l’année, au moins. « L’industrie a effectivement besoin d’augmenter les niveaux de capacité globale », a déclaré Mme Su.

Le passage à l’externalisation frappe les usines

Cette pénurie met en lumière un changement structurel dans l’industrie des semi-conducteurs. Bon nombre des principales entreprises de semi-conducteurs sont désormais « fabless », ce qui signifie qu’elles se contentent de concevoir les puces et la technologie qu’elles contiennent. D’autres entreprises, appelées « fonderies », sont largement engagées pour fabriquer les puces.

Les fonderies sont gérées par des entreprises comme TSMC à Taïwan ou Samsung en Corée du Sud – et il s’avère qu’elles fabriquaient déjà les puces aussi vite qu’elles le pouvaient. Si une entreprise a réduit ses commandes dans les premiers jours de la pandémie, elle a dû se remettre en ligne.

Les constructeurs automobiles ne sont pas directement en concurrence avec les entreprises de haute technologie pour le même approvisionnement en puces. Les puces automobiles sont généralement basées sur des technologies de fabrication de puces plus anciennes et n’ont pas besoin d’être à la pointe du progrès.

Mais la pénurie ne concerne pas seulement les puces les plus rapides, elle touche tous les secteurs.

« La pénurie dans l’industrie des semi-conducteurs touche tous les secteurs », a déclaré le mois dernier Cristiano Amon, le nouveau PDG de Qualcomm. « Pas seulement les nœuds de pointe, mais aussi les nœuds traditionnels », en référence à la technologie de fabrication des puces.

Les voitures comportent désormais des dizaines de petites puces, dont beaucoup remplissent des fonctions telles que la gestion de l’alimentation. Les voitures utilisent également beaucoup de microcontrôleurs, qui peuvent contrôler des tâches automobiles traditionnelles comme la direction assistée, ou qui sont le cerveau au cœur d’un système d’infodivertissement. Les constructeurs automobiles ont également recours à la production « juste à temps », ce qui leur évite de stocker des pièces supplémentaires.

« Le problème est que même s’il manque une puce de 10 cents, vous ne pouvez pas vendre votre voiture à 30 000 dollars », a déclaré Gaurav Gupta, analyste des semi-conducteurs chez Gartner.

« Si la puce qui alimente les cadrans de la voiture ou le freinage automatique est retardée, il en sera de même pour le reste du véhicule », a déclaré à CNBC Bryce Johnstone, directeur du marketing du segment automobile chez le concepteur de puces Imagination Technologies.

Aujourd’hui, l’industrie automobile se rend compte qu’elle est moins prioritaire que les entreprises d’électronique dans les fonderies. En 2020, seulement 3 % des ventes de TSMC provenaient des puces automobiles, contre 48 % pour les smartphones.

Les entreprises technologiques sont « les gars du volume. Elles ont des marges plus élevées. Et elles ne réduisent jamais leurs commandes et ont des contrats à long terme avec les fonderies », a déclaré Gupta. « Maintenant que la demande automobile a atteint un pic plus rapidement que ce que les OEM avaient prévu, les automobiles ne peuvent pas revenir dans la file d’attente. »

Les fonderies sont conscientes du problème. TSMC, qui est considérée comme la fonderie la plus avancée et la plus importante, a déclaré qu’elle essayait d’aider les constructeurs automobiles, et a déclaré qu’elle dépenserait jusqu’à 28 milliards de dollars cette année pour augmenter sa capacité.

« Alors que notre capacité est pleinement utilisée avec la demande de tous les secteurs, TSMC réaffecte sa capacité de plaquettes pour soutenir l’industrie automobile mondiale », a déclaré TSMC dans un communiqué en janvier.

Les constructeurs automobiles utilisent également des puces de qualité automobile, qui sont minutieusement « qualifiées » par rapport à des liants de normes industrielles pour s’assurer qu’elles sont durables et fiables. « Il est plus difficile pour l’industrie de transférer alternativement ses lignes de production et ses chaînes d’approvisionnement ailleurs », a écrit Trendforce, un groupe de conseil couvrant l’industrie des semi-conducteurs, dans un rapport le mois dernier.

La guerre commerciale de Trump

L’année dernière, les États-Unis ont imposé des restrictions à Semiconductor Manufacturing International (SMIC), la plus grande fonderie de Chine, l’empêchant d’obtenir des équipements de pointe pour la fabrication de puces et rendant beaucoup plus difficile la vente de ses produits finis aux entreprises ayant des liens avec les États-Unis. Les clients ont dû transférer leurs commandes à des concurrents comme TSMC, a déclaré M. Gupta.

Les dirigeants de la SMIC ont reconnu que la décision des États-Unis l’a empêchée d’utiliser sa pleine capacité lorsqu’ils ont déclaré que des facteurs géopolitiques l’empêcheraient de saisir « la rare opportunité de marché de cette année », en référence à la pénurie de puces.

Certaines entreprises ont également décidé de stocker des puces essentielles avant la date limite fixée par les États-Unis, en utilisant les capacités de production de l’année dernière. Par exemple, Huawei a stocké des puces radio essentielles avant les sanctions, selon Bloomberg News.

La constitution de stocks a également été motivée par des préoccupations en matière d’approvisionnement, alors que le Covid balayait le monde. SK Hynix, l’un des principaux fabricants de puces mémoire, a déclaré en juillet dernier qu’il avait enregistré une hausse des ventes en raison de « l’inquiétude croissante concernant la chaîne d’approvisionnement informatique en général ».

Certaines entreprises qui ont stocké des puces en récoltent aujourd’hui les fruits. Toyota a déclaré mercredi qu’elle ne prévoyait pas de réduire son taux de production parce qu’elle avait stocké des puces pour quatre mois afin de surmonter la pénurie. Toyota a relevé de 54 % ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Pénurie d’approvisionnement de la PS5 : Les perturbations touchent aussi bien les joueurs que les développeurs

Il n’est pas rare que les consoles de jeu nouvellement lancées soient des marchandises très prisées, mais une perturbation de la chaîne d’approvisionnement à multiples facettes ne fait que compliquer les choses pour les joueurs à la recherche de la PS5 de Sony. Depuis que Sony a lancé la console le 12 novembre, une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, associée à une pandémie en cours, a entraîné une offre limitée de consoles dans un contexte de forte demande. Pour mieux comprendre les facteurs à l’origine de cette pénurie, le moment où les chaînes d’approvisionnement pourraient se normaliser et l’impact de ces perturbations sur les joueurs et les développeurs, nous nous sommes entretenus avec des experts en jeux et en logistique.

Pénurie de PS5 et goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement

Comme TechRepublic l’a déjà signalé, il existe une myriade de facteurs à l’origine de la pénurie actuelle de puces à semi-conducteurs, notamment les fermetures liées au COVID-19, la politique mondiale, etc. Au XXIe siècle, les puces à semi-conducteurs sont essentielles à un vaste éventail d’industries et de produits de consommation allant des smartphones aux voitures intelligentes. Cela signifie que les fabricants de consoles sont désormais en concurrence avec de nouvelles industries pour l’espace de production des puces.

« Les voitures modernes, surtout avec l’évolution du groupe motopropulseur vers l’électrification, sont essentiellement des appareils intelligents sur roues et sont plus avides de semi-conducteurs que jamais », a déclaré Gabriel Werner, vice-président et conseiller en solutions EMEA chez Blue Yonder.

Renee Gittins, directrice exécutive de l’International Game Developers Association, a déclaré que deux usines japonaises impliquées dans la chaîne d’approvisionnement en puces avaient été incendiées l’année dernière, ce qui a accentué la pression sur l’approvisionnement en puces au Japon et dans le monde.

« La demande massive de PS5, combinée à la pénurie de puces, a pu toucher Sony de plein fouet, car les entreprises japonaises ont tendance à suivre des normes de fabrication juste à temps qui les dissuadent de constituer des stocks de composants avant d’en avoir besoin, ce qui les rend plus sensibles aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Mme Gittins.

Combien de temps la pénurie va-t-elle durer ?

Pour se procurer une nouvelle console, de nombreux joueurs passionnés n’ont d’autre choix que de parcourir les sites des détaillants en ligne et de les actualiser tout au long de la journée au fur et à mesure que de nouvelles livraisons sont disponibles. Alors combien de temps la pénurie de puces et la limitation de la PS5 vont-elles durer ?

Mme Gittins a déclaré que la pénurie de semi-conducteurs ne sera probablement pas « entièrement résolue » avant l’année prochaine, mais elle a ajouté que la situation devrait « s’améliorer tout au long de 2021. » Bien qu’il soit possible que ces pénuries se poursuivent pendant la saison des achats des vacances d’hiver.

« La demande de PS5 restera élevée pendant un certain temps, car Sony semble vouloir écouler au moins 15 millions d’unités, donc je soupçonne que nous verrons des défis avec la distribution jusqu’après le boom des ventes de vacances de cette année », a déclaré Gittins.

Puneet Saxena, vice-président mondial du secteur de la fabrication chez Blue Yonder, a offert une prévision comparativement plus optimiste et a déclaré que la situation pourrait prendre entre trois et quatre mois pour être résolue. L’une ou l’autre de ces estimations n’aidera pas la logistique et les livraisons au cours des prochains mois.

« Il y a une frustration à court terme pour les joueurs sur la route à venir », a déclaré M. Saxena.

Impact sur les développeurs et les studios de jeux

On ne sait pas encore si les pénuries seront un défi à court terme ou une contrainte logistique persistante. Cependant, la pénurie actuelle de puces semi-conductrices et la diminution de l’offre de consoles PS5 pourraient affecter les développeurs et les studios dans ce domaine.

« Les marges bénéficiaires d’un jeu moyen sont assez faibles, voire négatives. Alors que nous voyons de nombreuses superproductions, le studio moyen a constamment du mal à joindre les deux bouts, et cette perturbation pourrait très bien entraîner la disparition de studios qui auraient réussi », a déclaré M. Gittins.

Les pénuries et la disponibilité limitée des consoles font que les développeurs de jeux manquent des opportunités de marketing et de vente, a déclaré Mme Gittins, bien que de nombreux développeurs sortent des projets sur les générations précédentes de consoles. Pour l’instant, ce sont les joueurs qui sont les plus touchés par les pénuries d’approvisionnement, a-t-elle ajouté.

« Avec la PS5 et les cartes graphiques de la génération actuelle en pénurie, les joueurs passionnés vont se retrouver à lutter pour acquérir une plateforme leur permettant de profiter de la haute qualité graphique et du gameplay des dernières sorties de jeux », a déclaré Gittins.

Les prévisions de l’IA et les futures chaînes d’approvisionnement

La nécessité engendre les inventions, comme le dit le vieil adage. Alors, comment les leçons tirées de cette pénurie d’approvisionnement auront-elles un impact sur la façon dont les organisations prévoient l’approvisionnement et la production à l’avenir ? À l’ère de la transformation numérique accélérée, certaines entreprises pourraient envisager de prendre des outils automatisés pour rationaliser les flux de travail.

Une « approche révisée » de la gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’électronique grand public axée sur la résilience est « devenue le sujet central de discussion dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électronique », selon M. Saxena. Plutôt que de prévoir la demande des consommateurs avec les méthodes traditionnelles, M. Saxena a déclaré que certains fabricants examinent l’utilisation de l’intelligence artificielle pour « détecter beaucoup plus rapidement les changements dans les modèles de demande. »