La bataille définitive entre Marvel et DC se vit sur PlayStation Plus

Les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 ont à portée de main une grille de jeux mettant en vedette certains de leurs super-héros préférés de tous les temps. Les usines Marvel et DC sortent leurs plus beaux vêtements pour profiter des visages les plus populaires également dans le jeu vidéo. Quels sont? Nous vous racontons les aventures que vous pouvez vivre avec eux et les façons dont vous pouvez profiter de votre abonnement PlayStation Plus.

Spiderman de Marvel

Insomniac Games a dessiné en 2018 l’un des meilleurs portraits de Peter Parker qui a sauvé la vie de New York. Marvel’s Spider-Man est un jeu vidéo en monde ouvert dans lequel on peut se sentir comme l’arachnide des vignettes. Vous devrez affronter des méchants bien connus comme Rhino, Kingpin, Electro, Scorpion et Vulture pour rétablir la paix dans les rues… entre autres surprises. Le rythme de l’action ne ralentit jamais, que vous vous balanciez à travers des gratte-ciel ou que vous mettiez un méchant derrière les barreaux. L’un des meilleurs jeux vidéo auxquels vous pouvez jouer sur votre PlayStation.

injustice 2

Les créateurs de Mortal Kombat ont confronté les légendes de DC. Le résultat est Injustice 2, l’un des jeux de combat les plus réussis de ces dernières années. Vous pouvez profiter de sa campagne, qui met en perspective des super-héros comme Batman et Superman, ou vous battre dans des jeux multijoueurs avec le reste du monde. Et si vous préférez, défiez un ami et maîtrisez les mouvements des visages les plus populaires de DC.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Ce n’est un secret pour personne que le passage des Gardiens de la Galaxie au grand écran leur a permis de gagner une niche encore plus pertinente parmi les fans de Marvel. Eidos Montréal a fait son propre portrait du groupe avec un jeu qui respire la personnalité. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot entreprennent un travail qui les obligera à sauver à nouveau l’univers. En tant que Peter Quill, vous devrez diriger vos coéquipiers au combat pour créer des synergies avec leurs mouvements. Dites à Groot de jeter ses racines sur un ennemi pour que Gamora puisse les déchirer avec son épée, par exemple. Les clins d’œil aux bandes dessinées et la force de son récit sont quelques-unes des clés pour lesquelles vous ne devriez pas le manquer.

LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham

TT Games a adapté une multitude de licences à l’environnement LEGO, et le Dark Knight ne serait pas en reste. Batman a joué dans plusieurs livraisons sous le sceau des blocs danois, mais ce n’est que dans LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham qu’il s’est déchaîné. Les super-héros de l’univers DC se lancent dans l’espace pour récupérer les anneaux de lanterne et arrêter le maléfique Brainiac. Vous pouvez débloquer plus de 150 personnages contrôlables, chacun avec ses propres pouvoirs. Libérez votre puissance avec une livraison parfaite pour profiter de la licence.

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Miles Morales apparaîtra en première ligne dans le futur Marvel’s Spider-Man 2. En attendant, vous pouvez apprendre à le connaître en profondeur dans l’aventure dans laquelle il a joué en 2020. Avec Peter Parker prenant des vacances bien méritées après Dans son aventure, New York reste sous la surveillance du jeune et inexpérimenté Morales, qui va devoir développer ses pouvoirs tout en comprenant la responsabilité qui lui incombe. De plus, la version PS5 tire parti des capacités de la console, telles que le ray tracing, le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense, entre autres éléments.

Batman: Arkham Knight

Si nous avons déjà parlé des origines de la saga Arkham, dans Batman : Arkham Knight, nous arrivons à la conclusion de la trilogie. Le chevalier noir fait face à toutes sortes de menaces dans Gotham. Téléchargé sur la Batmobile, vous parcourrez les rues en pacifiant ceux qui osent lui tenir tête. Les niveaux traditionnels vus dans les épisodes précédents sont désormais intégrés directement dans le monde ouvert. La plus grande aventure racontée par Batman dans le jeu vidéo est ici.

Les Vengeurs de Marvel

Si vous cherchez à jouer avec vos amis, Marvel’s Avengers est fait pour vous. Vous pourrez revêtir la tenue Avenger dans les campagnes solo et les expériences multijoueurs. Améliorez des héros comme Captain America, Ms Marvel, Black Widow, Thor, Iron Man et Hulk et équipez-les des objets les plus puissants pour décimer les forces ennemies. Depuis son lancement, il a reçu une multitude de contenus gratuits, comme une campagne dédiée à Black Panther et des héros tels que Hawkeye et Spider-Man (exclusif à PlayStation).

MultiVersus

Wonder Woman, Superman et Batman rejoignent la bataille contre d’autres personnages d’une multitude de sagas dans l’un des plus grands croisements du genre. Rejoignez des batailles multijoueurs où vous pourrez mettre vos compétences à l’épreuve. Maîtrisez les mouvements de chaque personnage pour lancer les autres dans les airs, que ce soit contre des inconnus ou des amis. Bien que le jeu lui-même reste gratuit, les abonnés PlayStation Plus peuvent obtenir de nombreux contenus gratuits. Le pack MVP comprend la variante de combat Perreno, l’effet pour les bannissements de la matière noire et la bannière Cascade.

PlayStation Plus, votre ticket pour sauver l’univers où que vous soyez

L’abonnement PlayStation Plus vous permet d’étendre votre expérience autour de votre console PS5 ou PS4. Que vous souhaitiez jouer sur Internet avec vos amis, profiter de jeux où que vous soyez via le streaming, sauvegarder vos jeux dans le cloud ou étoffer votre bibliothèque numérique avec de nouvelles aventures, les trois modes s’adaptent à chaque type de joueur. Êtes-vous Essentiel, Extra ou Premium ? Découvrez-le ici.