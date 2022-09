Fortnite : la saison 3 n’aura pas d’événement final

Le patch 21.51 de Fortnite a confirmé ce qui courait depuis plusieurs semaines, à savoir qu’il n’y aura pas d’événement à la fin du chapitre 3 de la saison 3. Dans cette news, nous vous donnons tous les détails sur la raison pour laquelle il n’y aura pas d’événement final dans Fortnite Saison 3 :

Il n’y aura pas d’événement final dans la saison 3 de Fortnite : tous les détails

Comme nous l’avons commenté dans le paragraphe d’introduction de cette actualité, le patch 21.51 de Fortnite est arrivé le mercredi 7 septembre 2022. C’était un patch léger en ce qui concerne les mises à jour majeures de contenu (en fait, être un .01 implique qu’il s’agissait d’un patch mineur ), et l’état final des conteneurs .pak chiffrés ont confirmé nos soupçons : il n’y aura pas d’événement final de la saison 3 de Fortnite simplement parce que la taille de ces fichiers est trop petite.

Ceci est le système de fichiers Fortnite après le patch 21.51

Les .paks cryptés après le patch Fortnite 21.51 sont les suivants ; Nous connaissons ces informations grâce à des outils et techniques de datamining :

pakchunk1000 : 905,26 Ko

pakchunk1001 : 2,06 Mo

pakchunk1002 : 653,91 Ko

Lorsqu’il y a eu un événement de fin, le conteneur avec ses fichiers pesait 300 Mo et plus. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il n’y aura pas d’événement à la fin de la saison 3 de Fortnite Chapter 3 le 17 septembre. Vraisemblablement, il y aura une transition « propre » vers la saison 4 le dimanche 18 septembre.

Qu’en est-il de l’histoire de la saison 3 de Fortnite ?

Bien qu’il n’y ait pas d’événement final dans la saison 3 de Fortnite, nous savons grâce aux missions Buena Onda que tous les membres de The Seven finiront par disparaître. En fait, l’art officiel qui est momentanément apparu sur le Nintendo Switch eShop (pour être supprimé peu de temps après sa publication par erreur) montre la main de The Paradigm aspirée dans une mystérieuse substance aqueuse.

Personne ne sait ce qu’il adviendra de The Seven, même s’il semble que le nouveau méchant qui est apparu dans la bande-annonce d’introduction de la saison 3 a beaucoup à voir avec tout cela.

Il ne reste plus grand-chose à la fin de la saison 3 de Fortnite Chapter 3. Dans notre guide Fortnite, nous vous aidons à monter de niveau rapidement afin que vous puissiez terminer le Battle Pass.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration