Football Manager 2023 confirme sa date de sortie : en novembre et aussi sur PS5

Avant que le ballon ne commence à rouler sur la pelouse, tout se joue sur les bancs et dans les bureaux. SEGA et Sports Interactive ont révélé la date de sortie de Football Manager 2023, une livraison qui s’étend sur plus de plateformes que d’habitude et qui fait ses débuts pour la première fois sur PS5 : le jeu principal sera mis en vente le 8 novembre sur cette console et sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Les développeurs ont annoncé que la version PS5 de la console FM23 – anciennement connue sous le nom de Xbox Edition – a été conçue avec DuelSense à l’esprit. De plus, le jeu sortira sur Xbox Game Pass et PC Game Pass dès le « day one », de sorte que tous les abonnés au service Microsoft auront la possibilité d’accéder au produit dès sa sortie.

Football Manager 2023 Touch revient sur iOS après un an d’absence

Football Manager 2023 Touch, quant à lui, revient sur les appareils Apple (iPhone, iPad, Mac et Apple TV) via le service Apple Arcade ; C’est aussi prévu sur Nintendo Switch : « La décision de ne pas sortir un jeu Touch pour iOS ou Android en 2021 a été difficile et, sans aucun doute, une déception pour certains fans », a reconnu Miles Jacombson, directeur d’étude de Sports Interactif. « Cette collaboration passionnante avec Apple Arcade redécouvre un titre populaire pour nous d’une manière qui a du sens à la fois pour nous en tant que studio et pour la communauté FM au sens large. »

Football Manager 2023 a des licences juteuses : l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League. En revanche, ceux qui réservent le jeu sur PC ou Mac pourront profiter d’un accès anticipé de deux semaines, bien que la réservation via le Microsoft Store ne soit pas encore disponible (elle se trouve sur Epic Games Store et Steam). L’édition physique pour l’ordinateur n’inclura pas de disque, comme confirmé dans un communiqué de presse.

Il y aura des nouvelles sur Football Manager 2023 Mobile plus tard.

Source | SportsInteractif