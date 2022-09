La version « next gen » de The Witcher 3 sortira fin 2022, confirme le CDPR

The Witcher 3: Wild Hunt a été mis en vente en 2015, mais 7 ans plus tard, il est toujours aussi fort. Le RPG à succès de CD Projekt RED se prépare à faire le saut vers la nouvelle génération de consoles, avec des améliorations graphiques et de performances. Cette mise à jour, qui arrivera également sur PC, sera mise à la disposition des joueurs au quatrième trimestre 2022. La fenêtre de sortie n’a pas changé, comme l’a déclaré le PDG Adam Kiciński lors d’une récente assemblée des actionnaires.

Selon le responsable, la version Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 est toujours « sur la bonne voie » pour sortir aux dates prévues. L’adaptation a d’abord été réalisée par Saber Interactive, le même studio qui a porté le jeu sur la Nintendo Switch. Cependant, lorsque CD Projekt RED a annoncé le retard, il en a également profité pour confirmer que le développement serait achevé par le studio polonais lui-même. A noter que tous ceux qui possèdent The Witcher 3 sur Xbox One, PS4 et PC pourront accéder gratuitement à la mise à jour.

Après le nouveau The Witcher, plus de titres prévus

The Witcher lancera une nouvelle saga sans Geralt de Riv, le principal protagoniste des livres, des jeux vidéo et de la série Netflix. Kiciński lui-même a révélé que l’intention du studio n’est pas de s’en tenir à un seul produit, mais de continuer l’histoire avec plus de titres à l’avenir. « Nous en avons plus d’un en tête. La première saga se composait de trois jeux, nous pensons donc à plus d’un titre, mais nous sommes dans la pré-production du premier jeu vidéo de la deuxième saga Witcher.

CD Projekt RED prépare Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, la grande extension de son jeu vidéo de science-fiction. Dystopia sera interrompu sur Xbox One et PS4 car ce contenu ne sera disponible que sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La société a révélé que l’expansion tirera parti du matériel le plus récent des nouvelles machines.

Source | VGC