Motorola présente le Motorola Edge 30 Ultra, le Motorola Edge 30 Fusion et le Motorola Edge 30 Neo

Ce 8 septembre dans un store phare de Motorola, au cœur du quartier de Palermo à Buenos Aires, en Argentine, et dirigé par Germán Greco, directeur général de l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie, la marque a présenté son nouveau motorola edge 30 ultra, motorola edge 30 fusion et motorola edge 30 neo. Ces smartphones sont issus d’une association inédite avec Pantone, qui se traduira par l’un des trois appareils de la tablette.

motorola bord 30 ultra

Ce terminal est sans aucun doute à la pointe du haut de gamme, puisqu’il comprend un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage. Ce matériel aidera à exploiter son écran pOLED FHD+ HDR10+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 394 PPI et 1250 NITS (crête), sa puissante configuration de caméra de 200 mégapixels avec IOS, la caméra grand angle de 50 MP avec vision macro, le 12 MP avec téléobjectif et son impressionnant appareil photo selfie de 60 MP.

Le son de ce smartphone est doté de Dolby Atmos en stéréo, de basses améliorées et d’une sensibilité haptique sur l’axe des x, qui cherchent à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs les plus exigeants tels que les joueurs eux-mêmes. Cependant, il continue la section Ready For pour l’utiliser avec ou sans fil. La cerise sur le gâteau est qu’il intègre une charge TurboPower 125w pour sa batterie 4610 mAh, qui promet jusqu’à 12 heures d’utilisation avec seulement 7 heures de charge, il prend également en charge 50w sans fil et peut partager la puissance à 10W. Ici, il est important de souligner qu’Armando Rangel, le chef de produit de Motorola Mexique, a souligné que cet équipement comprendra le chargeur.

Ce smartphone peut être trouvé dans les couleurs Interstellar Black ou Starlight White.

À Netcost, nous avons eu l’occasion de prendre quelques photos avec ce gadget et notre première impression a été quelque chose d’impressionnant.

motorola bord 30 fusion

Ce modèle comprend un processeur Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son matériel alimente son écran incurvé pOLED FHD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un lecteur d’empreintes digitales à l’écran. D’autre part, sa configuration de caméra est de 50 mégapixels avec IOS Omni PDAF, un ultra large de 13 MP avec macro et sa caméra selfie de 32 MP.

Cet équipement dispose également du son Dolby Atmos en Stéréo, des fonctions Ready For et de la charge TurboPower 68w pour sa batterie de 4400 mAh.

Ici, nous avons été frappés par le fait que l’équipement comprend une puce appelée Moto Strongbox pour gérer les processus, les données sensibles et permet également des transactions sécurisées entre les applications.

Les couleurs dans lesquelles ce modèle arrivera sont Quartz Black, Lazuli Blue, Opal White et Gold.

Nous avons également pu tester cet équipement et en fait nous avons pris quelques photos, ce qui ressort sans aucun doute, c’est sa section photographie haute résolution.

motorola bord 30 neo

El último de los teléfonos presentados durante el evento que incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB de Ram, 128 o 256 GB dependiendo del mercado, una pantalla de 6.28” pOLED FHD+ curvo con 120Hz de tasa de refresco y lector de huella en l’écran. Sa configuration de caméra est de 64 mégapixels avec IOS, un ultra large de 13 MP avec macro et profondeur, ainsi qu’une caméra selfie de 32 MP. Ce qui est intéressant avec cet équipement, c’est qu’il dispose de LED de notification autour de la caméra.

Comme les deux autres modèles, il dispose du son Dolby Atmos en Stéréo, des fonctions Ready For et de la recharge TurboPower 68w pour sa batterie 4020 mAh, ainsi que de la recharge sans fil.

Partenariat avec Pantone

Il est important de noter que le motorola edge 30 neo est le premier appareil à arriver en avance avec des couleurs tendance qui ont été sélectionnées dans le cadre du partenariat entre Motorola et Pantone. Les options qu’il y aura sont la couleur Very Peri, la couleur Pantone de l’année 2022, Aqua Foam, Black Onyx et Ice Palace, ce qui a attiré notre attention, c’est que chaque équipe aura une subtile puce Pantone intégrée à l’arrière du appareil et son Une fois que vous avez une option pour personnaliser l’équipe en intégrant cette couleur dans l’interface utilisateur.

Les prix et la disponibilité de ces appareils seront annoncés ultérieurement, car ils peuvent varier en fonction du marché.