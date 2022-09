Electronic Arts engage le co-créateur de Halo pour travailler sur la campagne narrative Battlefield

Les derniers mois ont été un peu tumultueux pour Battlefield, l’une des franchises d’action les plus populaires de tous les temps. La première mouvementée de Battlefield 2042 et un avenir incertain ont déclenché des alarmes dans le cœur des adeptes de la saga, mais Electronic Arts entend renverser la situation, et sa première idée a été de fonder un studio qui travaillera bientôt sur une campagne narrative.

Il s’agit de Ridgeline Games, une équipe basée à Kirkland, dans l’État de Washington et à sa tête, on retrouve une figure très en vue de l’industrie : Marcus Lehto, co-créateur de Halo : Combat Evolved avec Joseph Staten. Un créatif avec lequel l’entreprise américaine se dit « en position de force pour réussir », selon le communiqué officiel partagé par Vincent Zampella, responsable de la saga.

Marcus Lehto, une carrière pleine de succès

Avec plus de 25 ans d’histoire derrière lui et 3 BAFTA Awards à son actif, Lehto peut se targuer d’être l’un des coupables que le Master Chief est devenu l’une des plus grandes icônes de l’histoire du jeu vidéo. Il a rejoint les rangs de Bungie en 1997, et depuis lors, il a travaillé pour que Halo : Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 : ODST et Halo Reach aient occupé une place très distinguée dans le Hall de la renommée du genre. .

« C’est un grand honneur d’avoir l’opportunité de collaborer avec DICE et Ripple Effect pour diriger les opportunités de développement narratif et de personnage dans la franchise Battlefield », a-t-il déclaré avec Zampella dans le communiqué d’Electronic Arts. On ne sait pas de quoi il sera capable, mais sa silhouette est largement suffisante pour que les fans de Battlefield retrouvent leur illusion.

