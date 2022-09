Vous souvenez-vous de la mystérieuse église de NieR Automata ? Vous pouvez maintenant télécharger le mod et le saisir vous-même

Il y a quelques mois, nous vivons l’un de ces cas dans lesquels la communauté des joueurs se réunit, théorise et tente de résoudre de grands mystères autour de leur jeu préféré. Il s’agit de la mystérieuse église à laquelle un utilisateur a pu accéder, située dans la Copy City de NieR Automata. Une série de streamings et de révélations qui ont remué le cœur des adeptes du titre de Yoko Taro, puisqu’ils n’en croyaient pas ce que leurs yeux étaient témoins.

Après de nombreuses théories pointant vers le futur DLC, tout s’est avéré être un mod créé par l’utilisateur, réussissant à nous confondre tous pendant plusieurs jours. Bien qu’il soit probable qu’un autre fan ait été déçu, il n’y a pas de mal au monde : il est désormais possible de télécharger le mod The Nier Automata Church et de s’offrir le plaisir de se plonger dedans. Si vous avez le jeu sur PC et que vous voulez l’essayer, vous pouvez le télécharger sur ce lien.

2B et 9S mettent le cap sur Nintendo Switch

NieR Automata : The End of YoRHa Edition ouvre sur Nintendo Switch le 10 octobre, complétant ainsi le quota de plateformes sur lesquelles vous pouvez y jouer. Le travail de Yoko Taro est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC depuis longtemps. Une suite qui a conquis à la fois les adeptes du premier volet, ainsi que les nouveaux joueurs. De plus, il a été très bien accueilli au niveau des critiques de la presse spécialisée, et un grand succès commercial.

Dans notre examen de NieR Automata (9,3 sur 10), nous avons tiré les conclusions claires suivantes : « NieR : Automata est une carte d’amour aux jeux vidéo. Surtout les jeux vidéo japonais. Yoko Tarose a passé la moitié de sa carrière à créer des jeux aussi intéressants que limités, et maintenant elle touche enfin l’excellence du bout des doigts. Ses fans ont de la chance. Et ceux qui ne le connaissent pas encore ont une belle opportunité d’entrer dans son univers. »

