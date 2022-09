DC Comics découvre la véritable identité du Joker : c’est son vrai nom

Le Joker, également connu sous le nom de Villainous Prince of Crime, le méchant par excellence de DC Comics et l’un des antagonistes les plus populaires et les plus reconnaissables de la culture populaire, a son propre vrai nom, une identité qui a finalement été révélée dans l’histoire récente de Flashpoint Beyond. #5. C’est ainsi que des médias comme Screen Rant s’en sont emparés après s’être fait l’écho de cette nouvelle publication DC Comics appartenant à l’univers Flashpoint.

Batman découvre enfin le vrai nom du Joker

Ainsi, le vrai nom du Joker n’est autre que Jack Oswald White ; bien que l’histoire de la découverte de son identité ait des miettes. À tel point que dans les histoires récentes des bandes dessinées Flashpoint Beyond, il est révélé que Martha Wayne est en fait le tueur mécanique après avoir repris le flambeau du Joker dans cet univers alternatif. De son côté, Batman dans sa version de Thomas Wayne doit affronter sa femme à Arkham Asylum, où il avoue avoir tué Psycho Pirate après lui avoir communiqué cette information.

Mais les révélations ne s’arrêtent pas là; et c’est que le Joker, apparemment, est un comédien raté qui a une femme et un fils qui tentent de survivre en tant qu’employé du Wayne Casino, où il nettoie les salles de bains d’une entreprise aussi riche. Même ainsi, il assure que c’est une famille heureuse, bien plus qu’ils ne l’ont jamais été dans la famille Wayne.

Et même si nous parlons de l’univers alternatif de Flashpoint Beyond, les personnages partagent les mêmes noms que dans l’univers traditionnel de DC Comics, il s’ensuit donc que c’est le vrai nom du Joker : Jack Oswald White.

On a déjà connu d’autres identités du Joker dans le domaine cinématographique, comme le Joker de Jack Nicholson du premier film de Tim Burton, de son vrai nom Jack Napier, ou encore le Joker oscarisé de Joaquin Phoenix, dit Arthur Fleck, un personnage que nous allons à voir prochainement dans la suite aux côtés de Lady Gaga dans le rôle de Harkey Quinn.

Source | ScreenRant