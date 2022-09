Désormais disponible Thor : Love & Thunder sur Disney+

L’un des films de l’univers cinématographique Marvel qui a fait le plus parler ces derniers temps est sans aucun doute Thor : Love & Thunder. Son ton particulier, caractéristique de son réalisateur Taika Waititi, a plu à beaucoup et déçu beaucoup d’autres, ce qui a conduit le quatrième film du Dieu du tonnerre à être un sujet de conversation parmi des millions de fans à travers le monde. . Désormais, et dans les délais prévus, le film peut désormais être apprécié sur la plateforme Disney+, puisqu’il est disponible dès aujourd’hui.

Vous pouvez désormais voir la nouvelle aventure de Thor et Jane Foster sur Disney+

Thor: Love & Thunder, qui curieusement est l’un des films les plus courts de l’histoire de Marvel, a dans son casting les habituels Chris Hemsworth et Natalie Portman, cette fois reconvertis dans le rôle de Mighty Thor, pour qui s’est préparé pendant des mois à base de gym et de protéines secoue. En plus des deux, déjà omniprésents, le film met en scène deux vétérans du calibre de Christian Bale dans le rôle de Gorr, le boucher des dieux, et Russell Crowe dans le rôle de Zeus. On retrouvera également des caméos des Gardiens de la Galaxie – plus brefs que nous aurions aimé-, Sam Neil et Matt Damon.

« Thor: Love and Thunder est un film divertissant qui brille de sa propre lumière dans une quatrième phase avec des lumières et des ombres », nous avons dit dans notre critique lors de sa sortie en salles en juillet dernier. « Dedans, Taika Waititi a définitivement imposé sa vision de Thor et dans laquelle, à moins de ne pas aimer l’humour démesuré du réalisateur néo-zélandais, le spectateur va passer un très bon moment. »

Ci-dessous, nous vous laissons le lien à partir duquel vous pouvez en profiter directement si vous êtes abonné à Disney +, qui pour le moment peut être acheté pour 8,99 euros par mois jusqu’à ce que l’augmentation de prix soit appliquée, du moins dans sa version Premium, qui ira coûter 10,99. Cependant, il y aura une option moins chère, pour 7,99, bien que oui, avec des publicités.

Comment regarder Thor : Love & Thunder sur Disney+