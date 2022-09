Cyberpunk 2007 Phantom Liberty profitera de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S

Night City Wire a été le cadre choisi pour communiquer les nouvelles de Cyberpunk 2077, l’ambitieux jeu de rôle et d’action développé par CD Projekt RED. En plus de dévoiler le patch 1.6, le studio a également présenté Phantom Liberty, la première – et en principe la seule – extension majeure pour le jeu vidéo. La nouvelle est que ce contenu ne sera disponible que sur PC et machines de nouvelle génération, mais pourquoi ? Le CDPR essaiera de tirer parti du matériel système le plus récent.

« Sur la question des futures extensions pour Cyberpunk, nous avons décidé de sortir une extension majeure qui tirera parti de toutes les capacités des consoles de nouvelle génération », a expliqué Michał Nowakowski, de CD Projekt RED, devant les actionnaires. Comme il l’a commenté, le fait qu’ils ne lanceront qu’une seule extension ne indique pas qu’ils n’envisagent pas cette propriété intellectuelle comme une saga du futur :

« Cela dit, nous nous engageons pleinement à développer Cyberpunk IP au-delà de l’expansion. Nous avons consacré beaucoup d’efforts et de temps à la construction de cette série, nous voulons donc continuer à construire sur ce qui a été construit avec de nouvelles histoires, expériences et contenus, pas seulement au format de jeu vidéo. Cependant, il a préféré ne pas entrer dans les détails. « En ce qui concerne les extensions, il n’y en aura qu’une, même si nous aurons plus de choses à l’avenir.

Plus de nouvelles en vue

Cyberpunk 2077 cessera de se mettre à jour sur PS4 et Xbox One à partir de la prochaine mise à jour (après 1.6). Selon les développeurs, l’équipe esquisse deux gros changements pour le jeu principal : d’une part, la rénovation complète du système de poursuite policière ; de l’autre, des fusillades dans des véhicules.

Phantom Liberty racontera une histoire aux accents de thriller et d’espionnage se déroulant dans un quartier inédit de Night City. Il sera mis en vente l’année prochaine 2023.

