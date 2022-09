Voici la nouvelle manette Xbox Elite Series 2 : Core, l’alternative la moins chère avec moins d’accessoires

La manette Xbox Elite Series 2 propose ce qui se fait de mieux pour les joueurs les plus avancés et les plus exigeants sur Xbox, un périphérique qui n’a qu’un seul aspect contre lui : son prix élevé. Maintenant, et pour essayer de faire en sorte qu’un contrôleur aussi attrayant atteigne davantage d’utilisateurs de la plate-forme Xbox, la soi-disant Xbox Elite Series 2: Core arrive, une alternative moins chère en échange de l’incorporation de moins d’accessoires, oui, du maintien de la qualité des matériaux et d’une autonomie élevée jusqu’à 40 heures de jeu. Et avec une finition blanche exclusive ; On peut donc la voir dans le trailer de cette news dédiée à cette nouvelle manette.

Une option moins chère du contrôleur Xbox Elite Series 2

C’est ainsi que Microsoft l’a présenté à travers son site officiel, détaillant toutes les caractéristiques de cette nouvelle option d’achat pour la manette Xbox Elite Series 2. Une version reconnaissable au premier coup d’œil grâce à sa finition blanche pour la partie centrale de la manette, tandis que, oui, les finitions et les matériaux de haute qualité de la version la plus complète.

Et au-delà de la couleur blanche centrale, ci-dessous, nous pouvons voir visuellement les différences entre les deux versions; à tel point que le nouveau modèle de base ne comprend pas d’accessoires supplémentaires tels que les leviers, la base de chargement, la traverse supplémentaire et le boîtier pour le ranger en toute sécurité. En contrepartie, cette version Core peut être achetée pour 129,99 euros, tandis que la version standard atteint 179,99 euros.

De plus, ceux qui achètent la version de base et regrettent peu de temps après de ne pas avoir acheté la version la plus chère et la plus complète, peuvent choisir de faire avec le soi-disant Pack Complet pour 59,99 euros, ou ce qui revient au même, tous les accessoires pour le prix différence entre les deux versions.

Les réservations étant déjà ouvertes pour la Xbox Elite Series 2 : Core, elle commencera à toucher les acheteurs à partir du 21 septembre 2022.

Source | Xbox