Voici la belle édition spéciale de la Nintendo Switch OLED à l’occasion de Pokémon Scarlet et Purple

Votre voyage à travers Paldea commencera dès que vous toucherez votre console. La firme japonaise a confirmé le lancement d’un modèle spécial Nintendo Switch OLED avec des motifs Pokémon Scarlet et Purple. Le Joy-Con, la tablette et le dock présentent un design qui commémore le voyage à travers la région inspiré de la péninsule ibérique. Il sera mis en vente le 4 novembre, soit 14 jours avant le jeu vidéo.

Comment est l’édition spéciale de Pokémon Scarlet et Purple Nintendo Switch OLED ?

Les Joy-Cons de la console représentent l’Orange Academy (à gauche, Pokémon Scarlet) et la Grape Academy (à droite, Pokémon Purple), où votre voyage à travers Paldea commencera grâce au « projet parascolaire » que Clavel, son directeur, nous enverra. Au dos de la tablette on retrouve divers logos, en plus de la présence des trois Pokémon initiaux : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly.

Le châssis du quai est peint dans un blanc nacré qui contraste les figures de Koraidon et Miraidon, les deux Pokémon Légendaires qui rugissent sur les couvertures officielles. Au dos, dans le demi-cercle près du trou de sortie du câble, on voit le logo d’une Pokéball.

Pour le moment, son prix n’a pas été divulgué, bien que des précédents indiquent que les éditions spéciales de la Nintendo Switch OLED atteignent un prix de 359,99 euros en France. Il n’a pas non plus été précisé dans quel format le jeu est inclus, s’il est inclus du tout.

Parallèlement à la console, une nouvelle bande-annonce pour Pokémon Scarlet et Purple a été publiée, dans laquelle nous apprenons comment nous pouvons faire partir nos Pokémon à l’aventure loin de leur Pokéball. Vous pouvez le voir sur ce lien. En revanche, chez Netcost nous vous avons expliqué ces dernières semaines comment va fonctionner le phénomène de teracristallisation, les opportunités offertes par le multijoueur et qui est Grafaiai, le Pokémon basque.

Source: Twitter