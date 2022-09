Armarouge et Ceruledge, les Pokémon implacables de Pokémon Scarlet et Purple

Pokémon Scarlet and Purple présente une nouvelle série de Pokémon exclusifs basés sur l’édition que vous sélectionnez. La dernière bande-annonce a confirmé l’apparition d’Armarouge et de Ceruledge, dont le visage transmet les arts impitoyables d’un guerrier. On vous dit tout ce qu’on sait sur eux.

Armarouge, le Pokémon Pyrowarrior

Catégorie : Pokémon Pyrocarrior

Type : Feu et Psychique

Hauteur : 1,5 m

Poids : 85,0 Kg

Pouvoir : Absorber le feu

Armarouge, exclusif à Pokémon Scarlet, revêt l’armure d’un « guerrier de renom » pour absorber l’énergie requise par ses mouvements de type Psy. Le feu émis par son corps est transformé à travers l’armure afin qu’il puisse également lancer des attaques de type Feu. Presque rien.

Armarouge croit au combat loyal et défiera n’importe quel adversaire, quelle que soit sa force. Sa spécialité est d’utiliser son armure robuste pour améliorer ses défenses et détruire les ennemis à l’aide de sa puissance ardente », explique Game Freak sur le site officiel de Pokémon Scarlet and Purple.

Ils mettent en avant leur attaque spéciale : Armor Cannon. Ce mouvement de type Feu fusionne les épaulettes en une seule pour former un canon qui tire des parties de son armure comme des projectiles. Bien sûr, sa puissance a une contrepartie : sa Défense et sa Défense Spéciale seront réduites.

Ceruledge, le Pokémon Pyrosword

Catégorie : Pokémon Pyrosword

Type : Feu et Fantôme

Hauteur : 1,6 m

Poids : 62,0 kg

Pouvoir : Absorber le feu

Ceruledge fera partie des Pokémon exclusifs de Pokémon Purple. Contrairement à Armarouge, le corps de Ceruledge est constitué d’une armure complète avec deux grandes épées qui en sortent. Ces lames lui confèrent une augmentation de puissance au combat, forgée par l’énergie ardente et fantomatique qui le caractérise.

« Ceruledge préfère le combat rapproché et n’hésite pas à utiliser des tactiques basées sur des attaques surprises. Il se déplace rapidement pour profiter des angles morts de ses adversaires, se rapprocher et les tailler facilement avec ses épées », explique Game Freak.

Son attaque spéciale sera Wailing Sword, un mouvement physique de type Feu qui exécute une attaque tranchante « rassemblant les gémissements des morts aux mains des lames de Ceruledge ». S’il touche l’adversaire, il recevra la moitié des PV des dégâts infligés à la cible.

Grâce à ce lien, vous pouvez voir la dernière bande-annonce partagée, où nous connaissons plus en profondeur les objectifs des trois chemins qui nous mèneront à travers Paldea. Une édition spéciale Nintendo Switch OLED avec des motifs Pokémon Scarlet et Purple a également été confirmée. Rappelons que le jeu vidéo sera mis en vente le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch.

Source : Pokémon Épée et Bouclier