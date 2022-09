Cyberpunk 2077 Phantom Liberty « est la seule extension prévue » pour le jeu

Le lancement troublé de Cyberpunk 2077 a fait exploser les plans initialement prévus par CD Projekt RED. Le studio polonais a commenté il y a quelque temps que le contenu post-lancement du titre serait similaire à celui de The Witcher 3: Wild Hunt, tant de personnes ont supposé qu’il y aurait deux extensions d’histoire. Cependant, après l’annonce de Phantom Liberty, l’équipe ne semble pas être aussi claire.

Dans l’un des commentaires sur le teaser sur YouTube, l’utilisateur Jonna Dragneel a exprimé son désir de profiter de plus de DLC d’histoire. Le compte officiel a répondu de cette manière : « Content d’apprendre que cela a retenu votre attention », ont-ils répondu. « En ce qui concerne l’avenir, Phantom Liberty est la seule extension prévue pour Cyberpunk 2077. » Rien n’est gravé dans le marbre dans l’industrie du jeu vidéo, tout peut changer en quelques mois, secondes, jours ou minutes. Par conséquent, nous devrons attendre pour savoir s’ils concevront bientôt d’autres extensions.

Le commentaire sur le teaser Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Un thriller à Night City

Phantom Liberty adopte le genre des thrillers d’espionnage et emmène le joueur dans un nouveau quartier de Night City, la grande ville du jeu vidéo. « Nous sommes ravis », a déclaré Gabriel Amatangelo, directeur de l’expansion. « C’est un nouveau style d’intrigue avec lequel nous nous amusons. »

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. En ce qui concerne l’extension, CD Projekt RED a décidé de se passer des versions de la génération précédente, qui après la mise à jour 1.6 ne seront plus mises à jour. Plus tard, le studio mettra en place un nouveau système de poursuite policière et un jeu de tir remanié lors des passages au volant.

L’un des contenus annulés est le jeu multijoueur indépendant se déroulant dans l’univers Cyberpunk 2077. Ce qui continue, c’est l’anime Edgerunners, qui sera présenté en première sur Netflix le 13 septembre.

