Ibai annonce une nouvelle soirée de l’année pour 2022… mais dans Minecraft

C’est officiel. Il y aura une troisième soirée de l’année et ce même 2022. Bien sûr, l’événement sera très différent des éditions jusqu’à présent, puisqu’il se déroulera à Minecraft et sera parmi les participants de TortillaLand 2. Cela a été confirmé par Ibai sur ses réseaux sociaux, dans lesquels il a également partagé plusieurs dates. La première, le 30 septembre, est l’annonce des combats et la conférence de presse avec les participants. La seconde, le 2 octobre, fait référence à la date à laquelle la cloche sonnera et les combats commenceront.

Qui participera à la nouvelle Soirée de l’Année ?

Reste désormais à savoir qui participera à cette Soirée de l’Année de Minecraft et TortillaLand. La deuxième saison de la série à succès de streamers organisée par Auron (récompensée lors de sa première édition par un Esland Award au-dessus d’autres phénomènes viraux tels que Marbella Vice, Egoland ou Arkadia), est composée de plus de 30 créateurs de contenu et il y a des noms de la plus succulente.

Que pensez-vous d’un combat entre Auron lui-même et DJMario ? Biyin et Violette ? Mariana et Spreen ? Placez vos paris. Voici la liste actuelle des membres de TortillaLand 2 :

8cho ampère arigames aroyitt aurons Axozer un barbecue barcagamer Bétra Byyin Caroline Course Cristinini déquiuv Désst3 DJMario El Mariana se concentrer Genèse Ibaï Magnétisé Jabu jackie Jean Guarnizo Karchez Komanche Mayichi Noni Canard Perxita pôle Renaître Spreen Tanizen violette Zorman

Quand se terminera TortillaLand 2 ?

L’événement sera l’un des moments forts de cette deuxième édition de TortillaLand, avec lequel Auron a déjà clairement indiqué que son intention est « d’arriver à Noël. Si tout se passe bien, nous fêterons Noël et la saison sera terminée. Bien que nous voyez que la série s’ennuie ou qu’on s’étire trop la gomme, ce sera fini plus tôt, pas de problème ».

Par conséquent, la série devra s’habituer à des abandons comme DjMaRiiO, des critiques comme celle qui a fait exploser Auron et rivaliser avec d’autres grands événements Twitch, comme le prochain Ringcraft, la série Minecraft inspirée du Seigneur des Anneaux qui a le Grefg en tant qu’organisateur (sa première fois dans un tel combat, je touche du bois) TortillaLand 2 survivra-t-il à la pression et au battage médiatique et sera-t-il à nouveau couronné en Islande ? Que c’est une chose de rivaliser avec Marbella Vice et Egoland et une autre de rivaliser avec Karmaland 5…