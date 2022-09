La PS5 lance sa nouvelle mise à jour : 1440p, Remote Play, listes de jeux, partage d’écran…

Nous avons une nouvelle mise à jour dans le monde entier pour PlayStation 5. Les consoles Sony se sont réveillées avec un nouveau patch pour leur logiciel qui inclut plusieurs des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. 1440p via HDMI, des listes de lecture et de nouvelles options sociales, telles que la possibilité de partager des écrans avec les membres de notre groupe, d’accéder plus facilement aux profils d’amis et de recevoir des notifications spéciales pour les rejoindre plus immédiatement.

La mise à jour, qui est maintenant disponible en téléchargement, ajoute également l’option de partager l’audio 3D et stéréo sur le même écran, un nouvel accès à la section Activités et d’autres nouvelles fonctionnalités qui renouvelleront la connexion entre PS5 et PS App. dans le Remote Play tant attendu qui nous permettra de jouer depuis iOS et Android. Ou cela permettra même à un ami de suivre notre jeu via son téléphone. Une série de fonctions qui seront implémentées progressivement tout au long du mois, bien que la mise à jour ait déjà tout pour elle.

L’augmentation du prix de la PS5 pour Noël

Avant même la mise à jour, Sony a confirmé ces dernières semaines une augmentation du prix de la PlayStation 5… deux ans après le lancement de la console ! Une augmentation de 50 euros que l’entreprise attribue « à l’environnement économique mondial, aux taux élevés d’inflation mondiale et aux tendances défavorables qui affectent le public et génèrent des pressions dans l’industrie ». Ou pour le dire autrement, eux-mêmes ne savent pas exactement quelle en est la raison, et encore moins vu que ce ne sera pas partout dans le monde (les États-Unis sont épargnés, comme c’est opportun).

La console coûtera désormais 549,99 euros avec un lecteur et 449,99 euros dans sa version uniquement numérique. Et nous avons récemment réfléchi à une décision aussi controversée dans l’article suivant : le nouveau prix de la PS5, une inflation sélective et une génération léthargique.