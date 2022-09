C’est le gros spoiler que Game of Thrones a fait sur House of the Dragon

House of the Dragon, la nouvelle série de l’univers Game of Thrones actuellement diffusée sur HBO Max, est devenue un succès auprès des millions de fans de l’oeuvre de George RR Martin, une adaptation de Fire and Blood qui sert, à son tour, comme une préquelle de Game of Thrones. Et compte tenu de sa position chronologique dans l’histoire de Westeros, certains événements de la nouvelle série peuvent être déduits si nous connaissons déjà l’histoire de Game of Thrones elle-même. Bien qu’il y ait un petit détail de la série originale qui est un spoiler majeur pour House of the Dragon. Nous avertissons de gâcher du paragraphe suivant.

Le destin fatal de Rhaenyra Targaryen

Ainsi, dans le quatrième épisode de la troisième saison de Game of Thrones, on peut observer une conversation entre le roi Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) et sa fiancée Margaery Tyrell (Natalie Domer) dans laquelle le jeune roi explique le sort fatal de Rhaenyra Targaryen, événements qui doit avoir lieu dans la série actuelle, à un moment ou à un autre : « Rhaenyra Targaryen a été tuée par son frère, ou plutôt par son dragon. Il l’a mangé pendant que son fils regardait. Ce qu’il reste d’elle est enterré ici », se référant à la crypte du château.

Pourtant, et si l’on s’en tient au lore de l’univers télévisé de Game of Thrones, on connaît déjà le destin tragique d’un des protagonistes de House of the Dragon, incarné par l’actrice australienne de 22 ans Milly Alcock dans son jeune version et par la performeuse anglaise de 30 ans Emma D’Arcy dans sa mise en scène la plus adulte.

A quand la terrible fin de Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon ? La série a déjà confirmé une deuxième saison, donc son dénouement semble encore lointain. Même si la série semble miser sur des sauts temporels notables en seulement trois épisodes…

