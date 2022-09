Mario Kart Tour dit adieu aux lootboxes après être devenu un succès retentissant pour Nintendo

La mise à jour de septembre pour Mario Kart Tour approche et Nintendo continue de fournir des détails sur les nouvelles et les changements qui viendront avec le patch. Le free-to-play pour les appareils mobiles iOS et Android est déjà le deuxième jeu le plus réussi de la société de Kyoto sur la plateforme, selon les données publiées par Sensor Tower. Pendant ce temps, les Japonais ont révélé leur intention de supprimer les boîtes à butin du jeu vidéo, comme indiqué dans le communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux :

« Un aperçu de ce qui s’en vient dans la mise à jour fin septembre de Mario Kart Tour », ont-ils posté sur Twitter. «Le mode Battle sera ajouté à côté de la boutique Spotlight, où vous pourrez échanger des rubis contre des pilotes, des karts et des planeurs. De plus, les tuyaux que vous pouvez tirer avec des rubis seront supprimés. En effet, les tuyaux n’ont peut-être pas la forme d’une loot box, mais leur fonctionnement leur est très similaire.

Les jeux Nintendo qui ont généré le plus d’argent sur mobile

Mario Kart Tour a généré 293 millions de dollars depuis sa sortie, et pas seulement de l’argent des microtransactions, mais aussi de son service d’abonnement mensuel, qui coûte environ 5 € par mois. Cependant, ce montant économique est encore loin de celui réalisé par Fire Emblem Heroes, dont les revenus sont estimés à environ 1 000 millions de dollars. La liste ressemblerait à ceci :

Héros de Fire Emblem (1 milliard de dollars) Tournée Mario Kart (293 millions de dollars) Animal Crossing: Pocket Camp (278,6 millions de dollars) Dragalia perdue (168,5 millions de dollars)

La saga du kart de Nintendo est en excellente santé. Mario Kart 8 Deluxe reste l’un des titres vedettes sur Switch, surtout lorsque vous obtenez des pistes classiques grâce à l’Extra Tracks Pass, inclus dans le service Nintendo Switch Online + Expansion Pack (peut également être acheté séparément).

Source | Eurogamer, Nintendo