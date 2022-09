Keanu Reeves est de retour et va vous couper le souffle dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Le streaming Night City Wire a promis des nouvelles juteuses sur l’avenir de Cyberpunk 2077, quelque chose qui a été plus que réalisé. Et c’est que l’extension Phantom Liberty a montré son premier teaser, ainsi que certaines des nouvelles qui ont déjà atteint le jeu vidéo. Ceux qui se demandent si Keanu Reeves reviendra jouer Johnny Silverhand seront soulagés d’entendre la réponse : oui, l’acteur canadien reprendra son rôle dans l’extension.

Johnny Silverhand est un fantôme, un personnage qui a vécu à Night City et qui réside dans l’inconscient de V, le personnage principal du titre. Tout au long de l’aventure, les deux établiront une relation très curieuse, qui les conduira à conclure un partenariat désespéré pendant que le protagoniste explore le monde souterrain de la ville des néons.

Uniquement dans la nouvelle génération et sur PC

Cyberpunk 2077 a été mis en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Cependant, l’extension Phantom Liberty ne sera disponible que sur les systèmes de nouvelle génération. Sans surprise, la mise à jour 1.6 sera la dernière mise à jour pour les anciennes consoles, ce qui indique que ces versions ne recevront pas le nouveau système de poursuite policière et les modifications du jeu de tir des véhicules, qui sont prévues pour l’avenir.

La saga s’étendra très prochainement au-delà des jeux vidéo avec Cyberpunk : Edgerunners, une série animée qui sera disponible à partir du 13 septembre sur Neftlix. Téléchargeable dès maintenant, le patch 1.6 comprend des objets skins inspirés de ce produit. Il introduit également toutes sortes d’améliorations et de correctifs qui améliorent l’expérience de jeu.

Phantom Liberty devrait sortir en 2023, mais CD Projekt RED n’a pas encore spécifié de date de sortie plus précise. Dans ce contenu, nous continuerons l’histoire de V dans un New United States of America dystopique.

