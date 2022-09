Cyberpunk 2077 se déchaîne dans la présentation de Phantom Liberty, sa grande extension

Cyberpunk 2077 présente sa grande expansion dans la société : Phantom Liberty. Sa première bande-annonce, que vous pouvez voir en haut de cette actualité, montre des scènes d’action intenses avec certains des personnages déjà connus de l’histoire originale. Nous savons que cela pointe vers 2023 pour PS5, Xbox Series X | S, PC et Google Stadia. et, ce contenu sera exclusif aux versions de nouvelle génération ; La PS4 et la Xbox One en seront dépourvues.

« Moi, V, jure solennellement que je servirai fidèlement les nouveaux États-Unis d’Amérique », déclare le protagoniste pendant la bande-annonce. Peu de temps après, il se transforme en sections d’action débridée contre les humains et les robots. Nous savons que Keanu Reeves reviendra pour l’extension en jouant Johnny Silverhand, la figure emblématique de l’intrigue originale.

Cyberpunk 2077 fusionne avec son anime officiel

Bien que nous devions attendre l’année prochaine pour continuer l’arc narratif, CD Projekt RED a confirmé la publication de contenu gratuit lié à Cyberpunk 2077 : Edgerunners. Son anime officiel, présenté en première sur Netflix le 13 septembre, permettra aux joueurs d’en savoir plus sur lui avec une petite chaîne de missions. Pendant eux, nous pouvons voir des scènes de certains chapitres intégrés dans le jeu lui-même. Nous recevrons des récompenses liées à la licence cosmétique qui accompagneront les mises à niveau du mode photo et du médecin.

Le contenu est déjà disponible dans toutes les versions du jeu. L’étude polonaise prévient que le patch 1.6 sera le dernier que les versions de la dernière génération recevront. Désormais, ils se concentreront sur les améliorations des éditions PS5, Xbox Series X | S, PC et Google Stadia. À quoi pouvons-nous nous attendre à l’avenir? Deux points précis : une refonte complète du système de police et des améliorations du système de combat des véhicules. Il n’y a pas encore de date précise pour eux.

