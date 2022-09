Grey Camouflage, c’est la nouvelle couleur de PS5, Dualsense et Pulse 3D

Gris camouflage (ou camouflage gris, si cela semble plus cool). C’est la nouvelle couleur disponible pour PS5. Une couleur qui, selon Sony, apporte « une esthétique fraîche et contemporaine, qui si on y regarde de plus près, on peut aussi apprécier les symboles miniatures emblématiques de la marque, subtilement intégrés dans le motif » (vous savez, le triangle, le carré, le cercle et le X). Ce design camouflage se retrouvera aussi bien sur la manette sans fil DualSense que sur les casques et coques de console Pulse 3D, aussi bien pour sa version avec lecteur que pour celle qui est uniquement numérique.

Les précommandes ouvriront le 15 septembre, mais les boîtiers de console et de contrôleur seront mis en vente et commenceront à être expédiés le 14 octobre. Le casque sera fait pour demander quelque chose de plus, mais il ne durera pas le mois de décembre. Même ainsi, Sony prévient que la date exacte de la collection Grey Camouflage pourrait varier selon les pays, il partagera donc des informations dans les prochains jours.

Plus de couleurs PS5 et augmentation de prix

Le coloris Grey Camouflage n’est pas la première option qui nous est donnée pour changer le blanc immaculé de notre PlayStation 5. Cinq autres coloris sont déjà sortis en juillet : Cosmic Red, Galactic Purple, Midnight Black, Nova Pink et Starlight Blue (rouge, violet , noir, rose et bleu cyan, respectivement). De plus en plus d’options et de possibilités… pour un prix plus élevé. Car cette bonne nouvelle au niveau de la personnalisation s’est accompagnée d’une autre, et il s’agit de l’augmentation du prix de la PS5.

Outre l’augmentation de la gamme de couleurs, la console Sony a été la protagoniste ces dernières semaines pour augmenter son prix de 50 euros… deux ans après son lancement ! La plateforme est désormais disponible pour 549,99 euros dans sa version lecteur et 449,99 euros dans la version uniquement numérique. Sony l’a justifié en parlant de « l’environnement économique mondial compliqué et des tendances défavorables du marché », mais comme nous l’avons récemment réfléchi, le nouveau prix de la PS5 est une inflation sélective et provient d’une génération léthargique.