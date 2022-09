Combien cela coûte-t-il par an d’avoir la PS5 et la Xbox Series X|S en mode veille ou veille ?

Alex Hern, responsable de la section technologie de The Guardian, a partagé sa surprise sur les réseaux sociaux lorsqu’il a découvert combien d’argent il nous en coûte par an pour avoir les consoles de nouvelle génération en mode veille ou en mode veille. Vous savez, cette option qui ne les désactive pas complètement et leur permet de continuer à télécharger des choses, à télécharger des mises à jour et à charger nos contrôleurs. La surprise est surtout causée par le prix annuel d’une Xbox Series X | S dans ledit mode, puisque le chiffre multiplie par dix celui de la PlayStation 5.

Le mode veille Xbox Series X | S vous coûte 10 fois plus cher par an que la PS5

Hern calcule qu’en mode veille, la Xbox Series X | S peut nous coûter 132 livres par an (154 euros), alors qu’une PS5 atteint à peine 4 livres (4 euros et demi). Des chiffres à prendre avec des pincettes du fait des fluctuations du prix de l’électricité selon les saisons et les pays. De plus, l’éditeur est passé à côté du fait que Microsoft a lancé en début d’année une option dite « d’économie d’énergie » qui consomme « 20 fois moins » et fait passer la plateforme de 29W à 13 watts.

Bien que cette fonction doive être sélectionnée manuellement depuis les paramètres, cela vaut la peine de se donner la peine, car avec elle notre Xbox Series X | S consomme 58 livres par an (environ 69 euros). La différence est encore abyssale avec la PS5, mais c’est un soulagement par rapport aux 154 euros des premiers mois de vie de la console. En tout cas, la solution semble claire : éteindre notre Xbox à chaque fois que nous finissons de jouer, même si cela prend quelques secondes supplémentaires pour démarrer plus tard.

La PS5 va augmenter de prix

Les plus farceurs pourraient dire que la différence de consommation entre la PS5 et la Xbox Series X|S se paie d’avance, puisque Sony a confirmé une hausse de prix pour la PlayStation 5… deux ans après le lancement de la console ! La société a blâmé « l’environnement économique mondial, les taux d’inflation mondiaux élevés et les tendances défavorables qui affectent le public et génèrent des pressions dans l’industrie ». C’est-à-dire qu’eux-mêmes n’en connaissent pas la raison.

La console coûtera 549,99 euros avec un lecteur et 449,99 euros dans sa version uniquement numérique. Si vous voulez plus de détails sur la décision controversée, nous avons récemment réfléchi sur le sujet dans l’article suivant sur le nouveau prix de la PS5, l’inflation sélective et une génération léthargique.