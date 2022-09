Les jeux PS Plus gratuits de septembre 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Les utilisateurs du mode PS Plus Essential et ultérieur peuvent désormais échanger les titres sélectionnés pour la rotation de septembre. A partir de ce 6 septembre et jusqu’au 4 octobre, vous avez la possibilité de faire avec trois jeux différents dans le genre. Need for Speed ​​: Heat, Granblue Fantasy Versus et Toem : A Photo Adventure sont les protagonistes de la fin de l’été.

Jeux PS Plus gratuits en septembre 2022

Toem : une aventure photographique (PS5) | Du 6 septembre au 4 octobre à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Besoin de chaleur rapide (PS4) | Du 6 septembre au 4 octobre à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Granblue Fantasy Versus (PS4) | Du 6 septembre au 4 octobre à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Quels jeux sont inclus dans les modes Extra et Premium de PS Plus en septembre 2022 ?

Une gamme de jeux classiques et modernes sera ajoutée à la bibliothèque disponible sur PS Plus Extra et Premium le 20 septembre. Contrairement à ceux sélectionnés dans PS Plus Essential, ceux mentionnés ci-dessous ont une durée de permanence qui ne sera pas liée à votre profil lorsque vous les téléchargerez.

Boucle de la mort (PS5)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Chiens de garde 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: édition d’adieu (PS4)

Chicorée : Un conte coloré (PS4)

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 5 (PS5, PS4)

Alex Kidd dans Miracle World DX (PS5, PS4)

Lapins Crétins Invasion: L’émission de télévision interactive (PS4)

Rayman Légendes (PS4)

Scott Pilgrim contre. Le monde : le jeu – Édition complète (PS4)

Filtre à siphon 2 (PS1) – Uniquement sur PS Plus Premium

The Sly Collection (PS3) – Uniquement sur PS Plus Premium

Sly Cooper : Thieves in Time (PS3) – Uniquement sur PS Plus Premium

Hackpack de Bentley (PS3) – Uniquement sur PS Plus Premium

Toy Story 3 (PSP) – Uniquement sur PS Plus Premium

Kingdom of Paradise (PSP) – Uniquement sur PS Plus Premium

Source : PS Store