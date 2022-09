Nouvelle gaffe visuelle dans Westeros : House of the Dragon et son terrible échec d’effets spéciaux

Beaucoup se souviendront des quelques mais frappantes erreurs visuelles dans Game of Thrones, des éléments à l’écran qui ne devraient pas être là mais qui ont passé tous les filtres de qualité avant leur diffusion finale. Des exemples comme la tasse Starbucks sur une table ou la bouteille d’eau derrière une jambe. Et il semble que House of the Dragon, la nouvelle série de l’univers Game of Thrones, ne soit pas épargnée par ce type d’erreurs de post-production qui ne devraient pas atteindre le produit final ; bien que cette fois il s’agisse d’une erreur d’effets visuels liée à la main de Rey Viserys. Nous avertissons de légers spoilers du troisième épisode de la première saison de House of the Dragon à partir du paragraphe suivant.

Les doigts (non) coupés du roi Viserys

Comme nous l’expliquait dans ces premiers épisodes de House of the Dragon, le roi Viserys (Paddy Considine) souffre de différentes coupures et plaies perforantes causées par les épées acérées du Trône de Fer. Eh bien, la coupure d’un de ses doigts entraîne une gangrène que même un traitement avec des vers ne peut guérir. À un moment donné entre les deuxième et troisième épisodes, ils décident d’amputer les doigts du roi Viserys touchés par l’infection afin qu’elle ne se propage pas davantage. À tel point que dans certaines scènes, vous pouvez déjà voir qu’il manque les deux doigts.

Eh bien, dans une scène du troisième épisode, lorsque le roi Viserys livre un parchemin à un messager destiné à son frère banni Daemon, nous pouvons voir en l’espace de quelques secondes comment les doigts de l’acteur sont enveloppés dans le matériau vert typique qui plus tard il est effacé numériquement en post-production. Un problème d’effets visuels qui s’est glissé dans la version finale de l’épisode qui n’aurait pas dû se produire.

Nous verrons si HBO Max prend des mesures à ce sujet et remet en ligne l’épisode sur sa plateforme avec ladite erreur visuelle corrigée ou, au contraire, le laisse ainsi pour la postérité.