Auron défend Karmaland contre les critiques : « C’était un grand événement »

Rien n’est exempt de critiques, tantôt constructives, tantôt destructrices. En ce qui concerne les goûts de couleur, Karmaland a également reçu des commentaires négatifs. AuronPlay, l’influenceur en charge de TortillaLand, s’est positionné parmi les défenseurs. De plus, il a également reconnu le travail d’Heberon dans l’organisation de cette série Minecraft. Pour Auron, le savoir est un élément crucial de ce type d’événements.

« Hier, Karmaland a montré que pour organiser un bon événement, il n’est pas nécessaire de faire mille choses folles. L’épreuve au niveau technique est facile, très facile. Mais il y avait du lore, le lore est très important », a-t-il souligné. « C’est ce qui a fait d’hier un grand événement. » Selon Auron, « les gens de l’événementiel s’attendent toujours à des choses incroyables, que le serveur bouge et que tout casse. » Cependant, il ne pense pas que ce soit le plus important : « Non, un bon événement doit avoir de bons dieux derrière lui et une bonne tradition, comme Heberon et son équipe en ont ».

50%, la tradition

L’influenceur populaire a mentionné Le Prophète de Tortilland, un personnage clé de sa série : « Le truc avec les îles, c’est vrai que ça coûte un peu plus cher. Ce n’est pas incroyable non plus, mais le lore, The Prophet, l’aide, c’est ce qui rend les îles si drôles. Selon les critères d’Auron, le succès de la série dépend à 50% de l’aspect technique, tandis que les autres 50% sont dus au contexte des histoires qu’ils racontent.

« Sans histoire, un événement n’a pas de sens », remarquait-il. « et, le typique, ‘les araignées ont envahi la ville, pouvez-vous m’aider à les détruire ?' », a-t-il dit ironiquement. « Et vous entrez là-dedans, trente personnes, vous tuez une araignée géante et ‘merci de nous avoir sauvés.’ C’est des conneries, les événements doivent avoir une histoire derrière qui suscite des émotions chez les gens d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

