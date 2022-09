House of the Dragon utilise la technologie Star Wars : c’est ainsi que Rocadragón a été construit

Des siècles avant que la malédiction de l’ancienne Valyria ne fasse des ravages, Peyredragon était déjà une forteresse. Lorsque les Targaryen se sont installés à Westeros, ils l’ont réclamée pour leur famille, bien que plusieurs années plus tard, c’était la maison de Stannis Baratheon. Nous avons vu l’île dans Game of Thrones et nous l’avons également vue dans House of the Dragon, la préquelle actuellement diffusée. sur HBOMax. Cependant, le tournage a été différent cette fois : ils ont utilisé la technologie Star Wars, comme expliqué dans la vidéo ci-dessus.

Comment cela a-t-il été fait ?

Dans Game of Thrones, l’équipe s’est rendue à San Juan de Gaztelugatxe, au Pays basque. Au lieu de cela, pour les séquences qui apparaissent dans la nouvelle fiction, StageCraft, également connu sous le nom de Volume, a été choisi. Cette technologie, imaginée par Industrial Light & Magic – la société d’effets spéciaux de Lucasfilm – est hybride, car elle utilise en partie des décors traditionnels. L’ensemble est entouré d’écrans géants, qui montrent le lieu tel qu’il apparaîtra sur scène. Ainsi, les comédiens peuvent se faire une idée en enregistrant les séquences.

Les autres séries qui ont utilisé StageCraft sont The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Au contraire, Andor a été enregistré de manière plus traditionnelle, à la fois sur le plateau et en extérieur. Volume utilise le moteur graphique Unreal Engine pour reproduire fidèlement l’environnement.

House of the Dragon a diffusé ses trois premiers épisodes sur HBO Max. La première saison sera composée de 10 chapitres, tandis que la seconde vient d’être officiellement confirmée. La série est basée sur le livre Fire and Blood, qui raconte l’histoire des Targaryen depuis qu’Aegon le Conquérant a gouverné Westeros. 200 ans avant Game of Thrones, les dragons dansaient dans les airs et étaient utilisés comme d’authentiques machines de guerre.

