Sauron devance The Rings of Power et atteint l’Elden Ring via un mod sur PC

Les ténèbres se répandent sur le monde des Midlands, une noirceur insondable qui enivre les montagnes, les forêts et les rivières. Des créatures dangereuses et maléfiques surgissent, mais aucune d’entre elles ne ressemble à Sauron, le Seigneur des Anneaux. Maintenant que la série The Rings of Power a commencé sa diffusion sur Amazon Prime Video, c’est le bon moment pour jeter un œil à cet intéressant mod Elden Ring : en effet, le seigneur des ténèbres est arrivé au jeu vidéo réalisé par Hidetaka Miyazaki.

Cela n’a pas été fait officiellement, mais via un mod conçu par MaxTheMiracle. Comme on peut le voir dans les vidéos qui accompagnent cette news, le joueur peut contrôler Sauron sous sa forme la plus familière, avec l’armure, le casque et son arme caractéristique. Utilisant ses puissantes capacités, le personnage attaque sans relâche ses ennemis. Quoi qu’il en soit, tous les mouvements ont été repris d’un autre mod, bien que le travail soit toujours en cours.

Sony et Tencent investissent dans le studio Elden Ring

Mouvements au sein du logiciel From. Il est apparu que les géants Tencent et Sony ont acheté plus d’actions du studio. Elles sont ainsi devenues les deuxième et troisième entreprises majoritaires, avec respectivement 16,3 % et 14,1 %. Le contrôle de la société reste entre les mains de Kadokawa Corporation.

Elden Ring est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu a non seulement été un best-seller, mais a également triomphé des critiques internationales. Dans ce lien, vous pouvez lire l’analyse de Netcost, dans laquelle nous soulignons son statut de chef-d’œuvre. En revanche, une adaptation manga officielle vient d’être annoncée, bien qu’il s’agisse d’un produit humoristique.

Source | Eurogamer