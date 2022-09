Xbox Games Pass dit au revoir à plus de 10 jeux : A Plague Tale Innocence, Final Fantasy XIII et plus

Xbox Game Pass annonce des nouvelles au niveau des sorties de jeux de son catalogue, une annonce qui devrait servir à faire savoir à ses utilisateurs s’ils doivent presser les derniers jours d’un titre auquel ils jouent à ce moment-là. Et cette fois, il est temps de dire au revoir à plus d’une dizaine de jeux vidéo de son catalogue, dont A Plague Tale Innocence, Final Fantasy XIII ou The Artful Escape, parmi les plus marquants. Ainsi, le 15 septembre 2022, ils ne seront plus disponibles parmi la liste des jeux vidéo disponibles en téléchargement si nous sommes abonnés au service sur les consoles Xbox et PC.

Game Pass : ce sont les 11 jeux qui se disent au revoir

Ainsi, il est temps de dire au revoir à un total de 11 titres qui ne seront plus disponibles le 15 septembre 2022. Les jeux vidéo qui sortent du catalogue Xbox Game Pass sont les suivants :

A Plague Tale: Innocence

Aragami 2

Bug Fables : Le jeune arbre éternel

craftopie

final fantasy xiii

Flynn : Fils de Crimson

je suis poisson

Mots perdus : au-delà de la page

Puissant oie

SkateBIRD

L’évasion artistique

Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass et que vous jouez actuellement à l’un de ces titres, vous avez 10 jours pour en tirer le meilleur parti avant qu’ils ne soient plus disponibles. Parmi eux on retrouve des jeux aux campagnes plus ou moins longues comme A Plague Tale : Innocence, Aragami 2, Final Fantasy XIII, Flynn : Son of Crimson ou Lost Words : Beyond The Page, ainsi que toute une aventure psychédélique comme The Artful Escape qui nous ne pouvons pas arrêter de recommander.

D’autres titres remarquables tels que Hades, NBA 2K22, Two Point Hospital, What Remains of Edith Finch ou World War Z, entre autres, ont récemment fait leurs adieux au catalogue Xbox Game Pass. En revanche, Microsoft a récemment détaillé le fonctionnement et le prix du forfait familial Xbox Game Pass, jusqu’à 5 utilisateurs différents.

Source | Xbox