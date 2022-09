Les fans de The Last of Us Part I théorisent sur certains arts trouvés dans le remake

The Last of Us Part I révolutionne la communauté avec l’apparition de certains arts dans un domaine spécifique du remake. Les fans pointent la possibilité qu’il s’agisse du prochain projet de Naughty Dog, qui romprait avec les thèmes qu’ils ont abordés au cours de leur longue carrière. On peut y voir plusieurs guerriers tenant des armes blanches, des dragons, des serpents géants et une licorne dans ce qui se veut clairement fantastique.

Vous pouvez voir les arts vous-même si vous vous dirigez vers la section des dortoirs du chapitre du collège. Dans l’une des pièces pleines de spores se trouve un tableau noir avec les images. Pour le moment, aucune information officielle n’a été publiée, mais les utilisateurs continuent de faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux sur la pertinence qu’ils pourraient avoir à l’avenir, si la prochaine IP du studio est finalement comme ça.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe inclut des références à de futurs projets dans ses jeux. Le plus notoire est le cas d’Uncharted 3 : Drake’s Betrayal en 2011. Dans le bar londonien, une des premières séquences du jeu, on a pu voir un journal qui faisait allusion à un champignon mortel qui mettait en échec les scientifiques. Deux ans plus tard, The Last of Us est sorti.

The Last of Us, un souvenir indélébile désormais sur PS5

N’oubliez pas que The Last of Us Part I est désormais disponible exclusivement pour PS5; plus tard, il fera de même sur PC. Lors de son lancement, Netcost a assisté à la présentation officielle en France, où des célébrités et des joueurs ont partagé ce que le chef-d’œuvre de Naughty Dog signifiait pour eux. Vous pouvez le lire sur ce lien. Si vous préférez, vous pouvez lire ici notre analyse complète, où il a obtenu une note de 8,5 sur 10. « Un remake avec des souvenirs imparfaits », nous avons dit. Ellie et Joel se tournent pour arpenter votre écran.

Références: Twitter