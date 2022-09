Qui est l’homme météorite dans The Rings of Power ? Gandalf, Sauron ?

La fin du premier épisode de The Rings of Power nous a présenté ce qui semble être l’un des plus grands mystères de toute la série. Qui est l’homme dans la météorite ? Quelle est l’identité de ce géant tombé du ciel qui terrorise la Terre du Milieu ? D’où viennent ses pouvoirs surnaturels ? Interprété par Daniel Weyman, il apparaît au générique comme « l’étranger », car Amazon veut que sa véritable identité reste anonyme pour le moment. Cependant, plusieurs théories et spéculations ont déjà émergé à ce sujet. Passons en revue certains d’entre eux.

Les pouvoirs de l’homme météore

Tout d’abord, commençons par ce que nous savons jusqu’à présent. Commençons par ses pouvoirs. Ou avec une partie d’entre eux, du moins. L’homme à la météorite est capable d’intimider avec sa voix, comme l’a fait Gandalf lorsqu’il a grondé Bilbo, faisant tout s’assombrir autour de lui et les arbres se dresser au-dessus des autres. Il semble dominer la nature et communique même avec les animaux, car il donne diverses instructions aux lucioles pour expliquer leur mission à Nori et à son amie Poppy, les protagonistes pelucheuses.

Tout n’est pas bon non plus. Lorsque le géant se fâche contre Nori et casse le bâton avec lequel il dessinait, le père de la fille poilue se casse le pied. C’est-à-dire qu’il y a aussi quelque chose d’un peu sombre à l’intérieur. Un autre exemple est la façon dont les escargots sont mangés, en coquille et avidement vivants, ou ce qui se passe avec les lucioles, qui meurent une fois qu’elles ont été utilisées. Il se peut que l’homme météore manque de contrôle sur ses pouvoirs (et donc tout cela est involontaire), mais cela pourrait aussi signifier qu’il ne ressent pas beaucoup d’empathie pour les créatures qui l’entourent et n’hésite pas à les tuer. Sera-ce mauvais ?

Son amnésie temporaire, ou sélective, rappelle à nouveau celle de Gandalf et des autres sorciers venus de Valinor, qui ont toujours eu du mal à se souvenir et à décrire cette terre. Leurs pouvoirs semblent similaires, alors vous voudrez peut-être revoir notre article sur l’origine de la Terre du Milieu, des Valar et des Maiar. Peut-être que ce n’est que ça, un maiar.

Sauron est-il l’homme à la météorite ?

C’est peut-être la théorie la plus absurde, mais elle ne doit pas être exclue. Amazon promet depuis un certain temps que l’identité de Sauron surprendra et il semble qu’elle ne sera révélée qu’à la fin de la saison. Peut-être que lorsque l’homme météorite aura terminé sa mission, il retrouvera sa mémoire et se montrera comme tel ?

D’une part, il faut rappeler que l’homme à la météorite arrive en Terre du Milieu au moment précis où les elfes partis à la recherche de Sauron semblent en sortir. Il serait logique que le Seigneur des Ténèbres revienne juste au moment où ses poursuivants déposent les armes et croient qu’ils sont victorieux.

A cela s’ajoutent ses pouvoirs dangereux, le cratère qui ressemble à un œil (…) et le fait qu’à peine atterri en Terre du Milieu, une feuille contaminée tombe entre les mains de Gil-Galad, roi des elfes. Maintenant que nous connaissons la signification de la marque de Sauron, qui nous dit que la constellation recherchée par le géant ne marque pas l’emplacement du mont Doom ?

Gandalf est-il l’homme à la météorite ?

Autant comparer ses pouvoirs et capacités surnaturelles avec ceux de Gandalf en a conduit plus d’un à se demander s’il n’est pas une version plus jeune du sorcier. Parce que Gandalf n’a pas toujours été Gandalf, aussi stupide que puisse paraître cette déclaration. Avant d’être l’ami des hobbits, le personnage de Ian McKellen était un esprit qui vivait à Valinor et était connu sous le nom d’Olórin. Il a été décrit comme une entité curieuse des habitants de la Terre du Milieu et qui sait s’il ne l’a pas visitée des milliers d’années avant qu’elle ne prenne la forme que nous connaissons.

Gandalf a toujours été associé au feu (maintenant il vient dans une météorite) et sa relation avec Nori permet d’établir toutes sortes de parallèles avec Frodon. N’y a-t-il pas déjà entre poilu et hobbit ? D’ailleurs, la série ne s’appelle-t-elle pas The Rings of Power ? Et Gandalf n’a-t-il pas reçu l’anneau de feu elfique à son époque, Narya ? (Ici vous pouvez consulter toutes les bagues qui étaient et qui les avaient).

Bien entendu, il convient de préciser que tout est spéculation et que l’homme à la météorite pourrait bien être un personnage créé uniquement et exclusivement pour la série. Ce ne serait pas le premier, mais au contraire, il y en a tellement que récemment nous avons dû rassembler tous les personnages de la série qui apparaissent dans l’œuvre de Tolkien et tous les originaux, pour les distinguer. Pour l’instant, il sera temps d’attendre les nouveaux épisodes pour récolter encore plus de pièces du puzzle et ainsi dévoiler l’identité du personnage avant Amazon lui-même.