343 Industries et la communauté partagent du nouveau matériel sur la version RTS originale de Halo

343 Industries continue de creuser dans l’héritage Halo. Le projet Halo Digsite est un effort d’équipe interne pour restaurer le contenu original de la carrière de plus de 20 ans du Master Chief. Récemment, le studio a partagé ses progrès avec la version RTS originale de 1999, avant qu’elle ne soit renouvelée vers le jeu de tir à la première personne.

La séquence apparaît dans le cadre d’une longue vidéo de la communauté de modding Halo. Vous pouvez regarder le segment Halo Digsite entre 1:15:00 et 1:25:00. La première partie montre des éléments qui étaient auparavant inconnus, tels que les conceptions alternatives du fusil d’assaut, de la tourelle Spartan, du Scorpion et de la navette Covenant. Nous pouvons également voir à quoi ressemble le bouclier énergétique des élites avant le changement de clé.

En revanche, la deuxième partie montre quelque chose qu’ils ont déjà avancé en juillet dernier. La démo populaire de Halo 2 à l’E3 2003 est en cours de restauration à l’aide de kits de modification de Halo : The Master Chief Collection. Le but est de recoller les morceaux et de le mettre à la disposition des joueurs en tant que niveau entièrement jouable. Mais il n’y a toujours pas de date précise pour cela.

D’où vient ce contenu ?

« Dans les profondeurs sombres de l’intranet de 343 Industries se trouve un dossier sans lumière, sans espoir, criblé de corruption devant lequel même le Flood recule de peur. Il contient des trésors pour ceux qui sont assez courageux pour explorer ses profondeurs et les ruines de vieux rêves et références. Votre nom? \share\Halo1 », a expliqué Alex Wakeford, écrivain de l’équipe communautaire de 343 Industries. Dans ce billet Halo Waypoint, j’ai partagé la direction de l’équipe par rapport au contenu historique de la saga. La seule chose est qu’il leur faudra du temps pour atteindre le grand public; continuera à être développé en tant que projet de niche aux côtés de Halo Infinite.

Source : PCGamesN