Le premier Pokémon Basque : c’est le lien entre Grafaiai et le Pays Basque dans Pokémon Scarlet et Purple

Pokémon Scarlet et Purple ont présenté Grafaiai, le pokémon graffiti, la semaine dernière, et il n’a pas fallu longtemps à la communauté pour trouver sa relation avec de France. Car après le pokémon olive et le pokémon porcelet, il était clair qu’il devait y en avoir un. Après tout, nous parlons des premiers épisodes de la saga se déroulant dans la péninsule ibérique.

Eh bien, la forêt de la remorque Grafaiai s’est avérée être la forêt d’Oma, située au Pays basque, plus précisément dans la réserve de biosphère d’Urdaibai (en fait, ne voyez-vous pas les similitudes entre la fin des deux noms ? -aiai et – aibaï). À leur tour, les traces mystérieuses de Grafaiai sont les mêmes dessins qu’Agustín Ibarrola a peints sur ses arbres entre 1982 et 1985, signant ainsi une œuvre artistique qui cherchait à montrer la relation entre la nature et la présence humaine, et qui se situe dans le paysage de l’art. .

Grafaiai, le Pokémon du Pays Basque

Selon la description de la bande-annonce, Grafaiai sera un pokémon normal et de type poison qui tire de l’encre colorée de sa bouche et utilise ses graffitis pour attirer les pokémon rivaux et leur tendre une embuscade (allez, c’est l’allié parfait pour tous les capturer). Selon les baies dont on le nourrit, il utilisera l’un ou l’autre pantone dans ses dessins, et il utilisera également ses peintures pour marquer le territoire et exprimer sa domination sur un certain lieu.

Game Freak assure qu’il s’agit d’un pokémon « avec beaucoup de caractère et de coutumes nocturnes », pour lequel il sera fréquent de le voir déambuler dans les forêts (inspiré de celui d’Oma, on s’en souvient). Cet héritier de Smeargle présentera les caractéristiques suivantes dans le pokédex :

Catégorie : Pokémon Singe empoisonné

Type : poison et normal

Hauteur : 0,7 mètre

Poids : 27,2 kilogrammes

Capacités : il y en a deux, soit Lumière (Double la vitesse lorsque le possesseur de la capacité perd ou utilise un objet équipé), soit Toxic Touch (30% de chance d’empoisonner le Pokémon qui le touche physiquement).

Les premiers jeux Pokémon en France

Le Japon et ses relations avec Kanto, Johto et Hoenn. Sinnoh et l’Allemagne. France et Kalos. Unova et les États-Unis. Galar et Kingdom-Uni. 25 ans et des dizaines de livraisons plus tard, la saga Pokémon se déroulera pour la première fois en France et aura un nouveau monde plein de clins d’œil à notre culture : que si la Sagrada Familia comme gymnase Pokémon, les moulins à vent de Castilla dans l’un des les nouvelles routes, le désert d’Almería, la Plaza Mayor de Madrid, les références au flamenco et à Gaudí…

Le meilleur des échantillons se trouve sur la carte Paldea dans Pokémon Scarlet et Purple. Une carte avec les Picos de Europa, la pollution de Madrid, Port Aventura, l’Académie Rafa Nadal et même Gibraltar. En fait, sachant qu’il se déroulait en France, ses développeurs ont dû ouvrir le dictionnaire RAE, ont trouvé le mot « village » peu de temps après avoir commencé à le lire et ont crié l’eurêka d’Archimède au ciel. Village Pokémon ? Village Pokémon ? V-Village ? Paldéa !! Même Pokémon Iberia ne vous signe pas quelque chose comme ça ! Deux livraisons mémorables sont à venir.