Perfect Dark en difficulté ? Microsoft le nie

Le redémarrage de Perfect Dark a vu le départ de certains membres clés de The Initiative, le studio mis en place expressément pour le développement de ce titre. Les rumeurs de problèmes de développement ont été encore alimentées lorsqu’il a été confirmé que Crystal Dynamics, les créateurs de Tomb Raider et Marvel’s Avengers, avaient rejoint le projet en tant que studio de support. Matt Booty, responsable des études Microsoft, a assuré que ce n’est pas un signe que le développement a mal tourné en cours de route.

« La façon de faire des jeux évolue », a-t-il expliqué lors de son discours à la PAX West. « L’idée d’un seul studio sous un même toit n’est plus courante » dans les jeux à gros budget. Selon Booty, l’association avec Crystal Dynamics ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif, bien au contraire « bien au contraire ». Le manager souligne l’importance d’avoir « une équipe de vétérans de plus de 100 personnes dédiées au développement des jeux triples. « Bien sûr, nous voulons travailler avec eux, surtout s’ils ont déjà fait des titres comme celui-ci. »

Lentement et avec une belle écriture

Quant à Perfect Dark, le patron de Xbox Game Studios s’est montré avare de détails. Ils abordent le travail créatif avec soin, même s’il admet que certaines choses ont mal vieilli. « Ce qui est génial avec Perfect Dark et Joanna Dark, c’est que c’est un fantasme de super agent », comme Bourne ou James Bond. « Nous devons nous assurer que tout se passe bien. »

En mai dernier, lors de l’annonce de l’association avec Crystal Dynamics, The Initiative a partagé une déclaration dans laquelle ils soulignaient les « grands progrès » réalisés en combinant les efforts des deux studios.

Perfect Dark a fait ses débuts sur la Nintendo 64 aux mains de Rare. Plus tard est venu un autre épisode pour Game Boy Color, tandis que Perfect Dark Zero pour Xbox 360 est jusqu’à présent le titre le plus récent de la saga. Le nouvel opus est prévu pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | Eurogamer