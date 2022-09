Les unités de l’édition Firefly de The Last of Us: Part 1 arrivent avec des dégâts et Sony les ignore

The Last of Us: Part 1 est l’une des sorties les plus attendues ce mois-ci, donc Sony a voulu célébrer l’arrivée du remake du titre à succès Naugthy Dog avec la soi-disant Firefly Edition, une édition spéciale au format physique avec plusieurs extras de l’édition très limitée qui n’a été vendue qu’aux États-Unis via PlayStation Direct, sans passer par aucun commerce en tant qu’intermédiaire. Depuis sa présentation en juin dernier, les unités de ladite édition ont volé en quelques minutes. Et quelle a été la surprise de certains des acheteurs chanceux de recevoir The Last of Us : Part 1 – Firefly Edition chez eux avec des dégâts notables. C’est ainsi que des médias comme VGC ou Gamesradar s’en emparent après s’être fait l’écho des doléances desdits utilisateurs.

Sony ne propose pas de pièces détachées car ils n’ont pas de stock

Tanto es así, que numerosos compradores de The Last of Us: Parte 1 – Firefly Edition han expresado su malestar al recibir por correo su preciada edición de 100 dólares, en muchos casos, con evidentes desperfectos, tanto en el envoltorio como en la propia caja du jeu. Tout cela causé par un emballage de très mauvaise qualité qui protégeait à peine son contenu, avec des coins pliés, des parties froissées et certaines complètement cassées.

Bien que le pire de l’affaire soit que beaucoup de ces acheteurs ont contacté PlayStation pour tenter de résoudre ce revers, demandant un remplacement pour avoir reçu un produit en mauvais état et la seule chose qu’ils ont reçue ont été des excuses, sans possibilité de faire un changement .certains, tous par manque de stock. Tout au plus se sont-ils vu proposer une remise de 20% sur leur prochain achat. De plus, et du fait de son édition limitée, de nombreux acheteurs revendent déjà leurs éditions à des prix allant de 250 à 800 dollars dans certains cas.

The Last of Us: Part 1 – Firefly Edition comprend une copie PS5 du jeu, un boîtier en métal en édition limitée, une bande dessinée et divers éléments de jeu à débloquer tels que les capacités, les armes et les skins de Joel. Tout cela dans un carton qui a subi les effets d’un envoi postal, semble-t-il, quelque peu délaissé.

Source | radar de jeux