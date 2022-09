Rick et Morty deviennent Kratos et Atreus dans cette publicité God of War Ragnarök

Les haches danseront très prochainement dans God of War Ragnarök, Rick et Morty lui ont donc rendu un hommage particulier (sous forme de publicité). Adult Swim a mis en ligne un court clip sur sa chaîne YouTube, dans lequel on peut voir ces personnages bizarres incarnant Kratos et son fils Atreus. Bien sûr, son habileté avec les armes est loin de l’habileté de l’ancien dieu de l’Olympe et de son premier-né, comme vous pouvez le voir sur ces lignes.

Dans la vidéo, Rick se rase la tête et dit à Morty qu’il va se lancer dans une « aventure épique », que le duo met en vedette dans les terres nordiques. Après une brève conversation, ils ouvrent un portail et voyagent dans le monde mythologique des Vikings. Armés d’une hache et d’un arc, ils prouvent qu’il vaut mieux laisser le combat à ceux qui savent manier les armes et utiliser les pouvoirs divins contre leurs ennemis.

God of War Ragnarök, en vente le 9 novembre

Il n’y aura pas de retard, le nouveau Sony Santa Monica se dirige vers la fin de son développement sur PS4 et PS5. Le retour tant attendu de la saga, qui aura lieu le 9 novembre, suit le schéma jouable du premier opus, même si les joueurs pourront expérimenter de nouvelles mécaniques de combat et d’autres nouveautés supplémentaires.

L’histoire de God of War Ragnarök commence avec le Fimbulvetr déjà en cours. Kratos et Atreus devront parcourir les Neuf Royaumes tout en perçant les mystères qui dévorent leurs entrailles. Pendant ce temps, le monde avance inexorablement vers son crépuscule, la fin est proche. Pour éviter cela, père et fils doivent lutter contre de puissants ennemis, des êtres mythologiques et des dieux nordiques. Pourront-ils survivre à Ragnarök ou succomberont-ils avec le reste du monde ?

Rick et Morty ont également joué dans un spot de Death Stranding.

Source | natation adulte