House of the Dragon à travers ses personnages, qui est qui ?

HBO Max a sorti son prochain grand succès : 200 ans avant l’histoire racontée dans Game of Thrones, House of the Dragon nous ramène à une époque où les dragons survolaient Westeros. La dynastie Targaryen règne depuis qu’Aegon le Conquérant a pris le contrôle des Sept Royaumes. Désormais, ses descendants tentent de s’assurer le trône, non sans participer à des combats fratricides. Voici les personnages principaux :

Roi Viserys Targaryen

Princesse Rhaenyra Targaryen

Princesse Rhaenys Targaryen

Prince Démon Targaryen

Ser Otto Hightower

Dame Alicent Hightower

Mysaire

Seigneur Corlys Velaryon

Rhaenys Velaryon

Ser Criston Cole

Roi Viserys Targaryen

Interprété par Paddy Considine.

Les seigneurs de Westeros ont choisi Viserys Targaryen pour succéder au roi précédent, Jaehaerys Targaryen. Ils l’ont fait lors du Grand Conseil d’Harrenhal, après la mort du prince Baelon, l’héritier du trône. C’est une personne chaleureuse, gentille et décente, dont le désir est d’être à la hauteur et de perpétuer l’héritage de son grand-père. Cependant, dans Game of Thrones, un grand homme n’est pas synonyme de grand roi, il est donc souvent considéré comme un monarque faible, en particulier contrairement à son frère Daemon, un guerrier féroce. Le problème de la succession sera d’autant plus aigu à sa mort qu’il y a plusieurs prétendants…

Princesse Rhaenyra Targaryen

Interprété par Emma D’Arcy.

La fille aînée du roi Viserys a du sang valyrien ancien, ce qui en fait une chevaucheuse de dragons. Malgré son statut privilégié, elle a un obstacle à son accession au trône : c’est une femme, et les seigneurs du royaume ne sont pas intéressés à ce qu’une femme place la couronne sur ses tempes. Dans une famille avec tant d’intérêts et d’ambitions, nombreux sont ceux qui désirent ardemment obtenir le royaume. Bien que la souveraine la nomme princesse de Peyredragon, les précédents précédents favorisent la lignée masculine par-dessus tout. La guerre attend, mais Rhaenyra n’abandonnera pas facilement.

Prince Démon Targaryen

Joué par Matt Smith.

Le frère du roi Viserys est également un cavalier et un guerrier réputé. Daemon possède le sang d’un vrai dragon, mais on dit que chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce. Cela arrivera-t-il pile ou face? Ce qui est clair, c’est que les ambitions de Rhaenyra Targaryen, sa nièce, se heurtent à ses intérêts. Il est connu comme le gentleman de Lecho de Flegas parce que son pouls ne tremble pas lorsqu’il s’agit de se retrouver avec des prostituées ou des personnes de bas calibre. Les frictions avec le roi Viserys ne cessent de se produire, bien que le monarque essaie toujours de calmer les eaux.

Ser Otto Hightower

Interprété par Rhys Ifans.

Il est la Main du Roi, un personnage dont la fidélité au souverain et au royaume semble incontestable. Fort en principe, Ser Otto Hightower estime que le plus grand défi pour le roi et Westeros est Daemon Targaryen, le frère du monarque. Cela fait déjà bouger les pièces pour se positionner en héritier face au reste de ses prétendants. Pendant ce temps, Otto ne reste pas les bras croisés et essaie d’amener sa fille Alicent à courtiser le roi.

Dame Alicent Hightower

Interprété par Olivia Cooke.

Alicent Hightower, descendant d’Otto Hightower, est considérée par beaucoup comme la plus belle femme des Sept Royaumes. La fille de la Main du Roi a grandi dans le Donjon Rouge, elle et son entourage ont donc toujours été très proches du souverain et de la cour. Outre la grâce de sa position, il a un talent aigu pour la politique, ce qui le conduit à se rapprocher des postes de pouvoir maximum. Dans House of the Dragon, le personnage entretient une étroite amitié avec Rhaenyra Targaryen, mais cela va-t-il durer ? Cela ne semble pas possible.

Mysaire

Interprété par Sonoya Mizuno.

Il est arrivé à Westeros sans rien, mais au lieu de dépérir, il a réussi à s’épanouir sur un terrain dangereux et est devenu la personne la plus digne de confiance du prince Daemon Targaryen, l’un des héritiers possibles du trône. Ses véritables intentions n’ont pas encore été révélées, bien qu’il ne soit pas persona grata pour les nobles de Westeros. À son grand mécontentement, elle est considérée comme la putain du prince : Viserys et la cour n’acceptent pas que Daemon épouse une femme humble (ou plusieurs autres en même temps).

Seigneur Corlys Velaryon

Interprété par Steve Toussaint.

Du sang aussi ancien que la maison Targaryen coule dans les veines du seigneur de la maison Velaryon. Lord Corlys a bâti une famille encore plus puissante que les Lannister. De plus, il contrôle la plus grande flotte de navires au monde. Son épouse est Rhaenys Velaryon, la dame de la famille Targaryen qui était sur le point de régner. Lord Corlys tente de convaincre le roi Viserys d’épouser leurs familles, lui offrant sa fille Laena Velaryon, encore enfant. Cependant, ces plans seront gaspillés très bientôt.

Rhaenys Velaryon

Interprété par Eve Best.

Elle est connue comme la reine qui ne l’a jamais été car la succession a opté pour un héritier mâle. Le fils de Jaehaerys I, roi des sept royaumes, a été nommé prince de Peyredragon. Cependant, Aemon mourut et les nobles furent contraints de choisir l’un des deux prétendants au trône : Rhaenys, fille d’Aemon, ou Baelon, frère du premier-né. La balance a penché vers le prince, de sorte que Rhaenys et son fils Laenor ont perdu leurs droits de succession.

Ser Criston Cole

Interprété par Fabien Frankel.

Il n’a ni titres ni terres, mais il possède une habileté extraordinaire avec une épée, qui s’avérera certainement plus qu’utile à ceux qui ont besoin de ses services. La princesse Rhaenys le nomme aux capes d’or, la garde personnelle du roi, au-dessus des autres candidats. La raison principale? Votre véritable expérience au combat.

House of the Dragon est disponible sur HBO Max. La série a été renouvelée pour une deuxième saison, qui poursuivra les histoires des Targaryen.