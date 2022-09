C’est ainsi que le caméo caméo et le post-générique le plus fou de She-Hulk avec twerk inclus : « On est devenus fous »

She-Hulk : Lawyer Hulka est une série qui ne laisse personne indifférent, c’est clair. Et c’est que son humour particulier, les nombreux caméos et références à l’UCM et la rupture du quatrième mur donnent beaucoup à dire, bien que le troisième épisode diffusé jeudi dernier ait révolutionné les réseaux en ayant un caméo explosif et un post -scène critique de la chose la plus surprenante, de l’avis de certains pour le pire et selon d’autres comme une simple plaisanterie. et, nous parlons de la présence de la rappeuse et actrice Megan Thee Stallion, qui en plus d’apparaître dans quelques scènes, joue avec She-Hulk dans une danse twerk dans la scène post-crédits de l’épisode. Maintenant, son directeur et producteur exécutif Kat Coiro a expliqué comment l’idée est née à travers une récente interview avec Yahoo! Divertissement.

Tatiana Maslany est une grande fan de Megan Thee Stallion

A tel point que la rappeuse primée fait une apparition dans She-Hulk dans le cadre de l’une des intrigues de ce troisième chapitre. Mais comment un artiste aussi célèbre s’est-il fait connaître ? Kat Coiro elle-même l’a expliqué dans une récente interview avec Yahoo! Divertissement: «Le rôle a été écrit comme une célébrité magnifique qui, dans un million d’années, n’aurait jamais fréquenté Dennis Bukowski. C’étaient les paramètres. Et Jameela Jamil avait travaillé avec Megan, elle l’a mentionnée de manière très désinvolte et nous sommes devenus fous », raconte le réalisateur après avoir évoqué le commentaire de l’actrice qui interprète Titania dans la série.

« Megan n’est pas seulement belle et talentueuse, c’est aussi une femme incroyablement forte, puissante et audacieuse. Donc, thématiquement, cela correspondait à She-Hulk. Puis on a découvert que Tatiana est la plus grande fan de Megan Thee Stallion au monde », commente Coiro, auquel Tatiana Maslany elle-même ajoute que « c’était LE rêve. Totalement un rêve. Je ne peux pas croire que j’ai été capable de faire ça. Je ne pouvais pas y croire en le faisant. Je me suis entraîné toute ma vie pour un moment comme ça. C’est un génie. C’était incroyable », assure le protagoniste de la série après avoir travaillé avec Megan Thee Stallion.

Source | Yahoo! Divertissement