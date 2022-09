Que symbolisent les éléments qui apparaissent dans l’intro de House of the Dragon ?

L’une des séries qui fait le plus parler aujourd’hui, en fait, celle qui est la plus largement utilisée par The Rings of Power, est The House of the Dragon, qui, comme prévu, nous présente une toute nouvelle intro. Après avoir fait le tour de Westeros dans Game of Thrones, en mettant toujours l’accent sur les protagonistes de chaque épisode, nous avons cette fois une intro qui n’a rien à voir avec celui-là, mais… que symbolise exactement cette nouvelle intro, qui partage une bande-son ? avec la série originale ?

Le début de chaque épisode, expliqué

Au début de cette intro on entrevoit un engrenage avec un bouclier qui indique la destruction de Valyria -lieu d’origine de la maison Targaryen-, dévastée après l’éruption de certains volcans. Un peu plus tard du sang commence à apparaître, remplissant cet engrenage et après quoi apparaît une couronne qui n’est autre que celle d’Aegon I le Conquérant, le premier roi de Westeros. Puis nous voyons un autre engrenage avec le crâne d’un dragon, pour continuer à découvrir ses sœurs -et épouses- : Visenya, à gauche, et Rhaenys, à droite

A partir de ce moment, l’une des branches est celle qui est vraiment importante, celle de Rhaenys, qui révèle Aenys, le fils qu’elle a eu de son frère Aegon. Après s’être remplis de sang -c’est-à-dire mourir-, nous arrivons à Alyssanne et Jaehaerys, que l’on a déjà vu au début de la série choisir un successeur sur le Trône de Fer, et dont la couronne est la même que celle que Viserys porte dans le premier deux chapitres.

A partir de là, pas moins de 10 chemins différents s’ouvrent, même si celui qui compte vraiment est celui de Baelon et Alyssa, parents de Viserys et Daemon, deux des protagonistes les plus importants de ces premiers épisodes de la série. Évidemment, Daemon n’a pas de ligne de succession -le sera-t-il au cours de la série ?-, alors que Viserys en a deux différentes : d’une part, de son mariage avec la cousine Aemma, on voit sa fille Rhaenyra, alors qu’elle est encore à développer celle d’Alicent -fille d’Otton, Main du Roi-, ainsi on peut découvrir celle de la maison Hightower. Enfin, la dernière chose qui apparaît est le bouclier de Rhaenyra -le collier que son oncle Daemon lui donne-, pour finir par remplir de sang le modèle que Viserys est en train de construire.

Bref, cette intro ne représente que l’arbre généalogique des Targaryen, en s’attardant avant tout sur les personnages que l’on voit actuellement. Nous verrons si d’autres sont ajoutés à cette intro à l’avenir…