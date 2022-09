Cyberpunk 2077 dévoilera son avenir en streaming le 6 septembre

Night City Wire revient avec un épisode très spécial. CD Projekt RED a annoncé une nouvelle édition de son événement de streaming dédié à Cyberpunk 2077, qui aura lieu le mardi 6 septembre prochain. Outre des informations inédites sur l’anime Netflix, Cyberpunk Edgerunners, le studio polonais va enfin dévoiler l’avenir du jeu vidéo.

Les nouvelles peuvent être suivies en direct et directement via le compte Twitch officiel du développeur. « Il y a quelque chose de nouveau à l’horizon, un épisode spécial de Night City Wire », soulignent-ils sur Twitter.

Ci-dessous nous vous proposons le planning ventilé par pays :

A quelle heure est le prochain épisode de Night City Wire ?

France () : à 17h00

France (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Après le lancement difficile, l’étude de The Witcher 3 : Wild Hunt s’est concentrée sur l’amélioration du produit, les extensions ont donc été retardées. Une fois les problèmes résolus, le gros de l’équipe se concentre sur le premier contenu payant majeur, qui n’a pas encore de date de sortie.

L’anime Cyberpunk Edgerunners sera présenté en première sur Netflix le 13 septembre.

