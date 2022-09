Spider-Man : No Way Home démarre du bon pied avec sa réédition US

Spider-Man: No Way Home a été réédité dans les salles aux États-Unis avec le slogan The More Fun Stuff Version. Il comprend 11 minutes de séquences supplémentaires et a atteint pas moins de 3 935 cinémas dans le pays lors d’un week-end qui comprend la Journée nationale du film. Bien que la collecte de vendredi ait été de 1,75 million de dollars, on s’attend à ce qu’elle atteigne 6,1 du pont festif qui comprend la fête du Travail dans ces terres.

Votre ami et voisin millionnaire Spider-Man

Le box-office de vendredi pour Spider-Man: No Way Home aux États-Unis a été alourdi par la baisse des prix des billets lors de la Journée nationale du film. Même ainsi, il est plus que probable que dans les jours suivants et après la première mondiale en préparation, les chiffres totaux de 1,9 milliard de dollars déjà amassés par le film dépasseront la limite magique des 2 milliards.

Aux États-Unis, les Tepramuros s’assurent sa troisième place en tant que meilleure sortie nationale de tous les temps et la sixième mondiale en tant que l’un des films les plus rentables de l’histoire, nous rappelant au passage les chiffres vertigineux qui se déplaçaient dans les salles avant la pandémie .

En ce qui concerne les images supplémentaires que le film incorpore, la présence de l’avocat aveugle Matt Murdock est augmentée. Petit à petit, Daredevil s’impose peu à peu dans cette nouvelle étape de Marvel, qui devrait culminer avec la première de la série Born Again, basée sur l’une des meilleures bandes dessinées de super-héros de tous les temps. Il faudra voir comment Disney aborde la célèbre bande dessinée, qui de par son ton s’accorde davantage avec les merveilleuses séries existantes et avec la maison d’œuvres plus sombres, plus matures et adultes qu’est HBO.

