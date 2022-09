Retro Studios aurait travaillé sur un spin-off de Zelda dont on ne connaissait pas l’existence jusqu’à présent

La rumeur était connue que Retro Studios, les créateurs de la saga Metroid Prime et du futur Metroid 4, avaient été impliqués dans Project X, un jeu Zelda qui n’a jamais vu le jour. Eh bien, dans une vidéo récemment publiée par l’importante chaîne DidYouKnowGaming ? (pas moins de 2,37 millions d’abonnés) on nous révèle que le studio avait un autre projet en main lié à nos chers héros aux oreilles pointues.

héros d’hyrule

Dans la vidéo, longue de 24 minutes et que nous attachons ci-dessous, des personnes impliquées dans le jeu commodément cachées dans l’anonymat (nous connaissons déjà le secret absolu de Nintendo avec ces choses) révèlent une multitude de détails intéressants sur Hyrule Heroes, le titre en question .

Il semble que dans ce jeu défini comme rare et étrange dans certaines de ses décisions, Link serait un vieil homme responsable d’une boutique d’antiquités, et le rôle principal reviendrait à trois personnages chacun issu d’une race d’Hyrule : un Goron, un Zora et un rite. Vraisemblablement, les différences marquées entre les races enrichiraient le gameplay comme cela s’est déjà produit dans Majora’s Mask grâce aux masques Gorn et Zora (le Rito à plumes n’apparaîtrait qu’à Wind Waker).

La mécanique aurait été dans la lignée de Final Fantasy Tactics, c’est-à-dire des scénarios où s’affichent des grilles à travers lesquelles on déplace nos personnages dans une mécanique de combat au tour par tour. Comme nous le savons, ce jeu n’a jamais atteint le public, et nous ne savons pas si cette idée de réunir les différentes races d’Hyrule comme jouables était cruciale pour ce qui allait devenir la sous-série Hyrule Warriors.

L’auteur de la vidéo assure un matériel plus juteux à cet égard au fur et à mesure qu’il recueille des informations. C’est si Nintendo n’interfère pas d’abord en frappant à votre porte avec un froncement de sourcils et en brandissant de vieux documents confidentiels. Nous serons au courant de l’évolution du dossier afin de vous tenir correctement informés.