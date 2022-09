Le précieux hommage de Dragon Ball Super au moment avec lequel nous avons pleuré comme des enfants

L’un des meilleurs moments de tout Dragon Ball est lorsque Goku et ses amis recherchent les boules de dragon, mais il y en a une qu’ils ne savent pas où elle se trouve. Alors, ils vont demander de l’aide à Uranai Baba, mais comme ils n’ont pas d’argent, ils finissent par participer à un tournoi contre les personnages les plus surréalistes. On connaît tous le match final : Goku affronte son grand-père Son Gohan. Lorsqu’il enlève son masque, les larmes du protagoniste lorsqu’il le voit reproduisent parfaitement celles que nous avions à la maison la première (et la suivante) fois où nous avons vu cela.

C’est l’une des scènes les plus émouvantes de Dragon Ball et qui, dans l’anime, a atteint une force énorme. Nous avons vu Goku presque toujours insouciant, souriant face à l’adversité et tout au plus plein de rage si une injustice se produisait, mais on ne l’avait jamais vu s’effondrer avec émotion de cette manière. Et cela a un hommage dans Dragon Ball Super dont presque personne n’avait réalisé qu’il était là.

Goku se souvient de son combat avec grand-père Son Gohan

Dans l’un des chapitres précédant le Tournoi du Pouvoir, dans la dernière ligne droite de l’anime Dragon Ball Super, le Saiyan rend visite à Uranai Baba pour récupérer Freezer de l’enfer et l’amener un jour sur terre pour compléter l’équipe de l’Univers 7 qui doit affronter les autres univers. C’est là qu’en attendant que Baba réalise son souhait, Goku reste dans le ring à ciel ouvert où il a combattu Baba. Et c’est là qu’on le voit taper dans l’air, comme s’il s’entraînait. Eh bien, il s’avère que ces coups sont très similaires à ceux qu’il a précisément lancés contre son grand-père Gohan lorsqu’ils se sont battus. Tu peux le voir ici:

Un détail que certains d’entre eux ont sûrement décelé mais auquel beaucoup d’autres n’ont pas accordé d’importance et qui s’avère être un bel hommage à l’une des plus belles rencontres que nous ait laissé le premier volet de Dragon Ball.

Dragon Ball Super : Superhero, un succès en salles

Ces jours-ci, nous avons la première du nouveau film Dragon Ball dans les salles de toute de France, et c’est un succès au box-office. Si vous voulez savoir tout ce que le film a à offrir, lisez notre critique sans spoiler sur ce lien.